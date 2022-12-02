NBC – в Сан-Франциско одобрили ограниченное применение полицейских роботов, способных ликвидировать преступников

Городские власти Сан-Франциско одобрили предложение, в рамках которого планируется разрешить полиции использовать в критических ситуациях роботов с дистанционным управлением, способных нанести человеку травму или даже ликвидировать правонарушителей. Представители полицейского департамента заверяют, что всё это будет происходить под строгим контролем и лишь в тех случаях, когда иными способами устранить опасность невозможно, пишет NBC News.

Эти роботы обезвреживают бомбы. Также они дают полиции возможность в деталях рассмотреть место, где совершается правонарушение. А теперь…

СЕКРЕТАРЬ: Принято единогласно!

…полиция Сан-Франциско сможет использовать их в качестве потенциальных вариантов применения смертоносной силы. Однако такое решение далось нелегко: с обеих сторон раздавались пылкие аргументы и разъяснения.

ХИЛАРИ РОНЕН, член Городского совета Сан-Франциско: Конечно, я не хочу, чтобы погиб хоть один офицер полиции. Но я думаю, что это… что те сценарии, которые мы используем, гипотетически способны внушить страх.

ДЭВИД ЛАЗАР, помощник начальника полицейского управления Сан-Франциско: Это будут делать не автономные роботы, которыми никто не управляет. Это будут делать обученные полицейские, использующие роботов.

Новый закон этого штата теперь требует от правоохранительных органов проводить публичные дискуссии, если речь идёт о приобретении и использовании оружия, входящего в военный арсенал. Именно так здесь и произошло — и этот план был одобрен только с добавлением специальной поправки, в которой уточняется, что роботы будут использоваться в качестве способа применения смертоносной силы только после применения альтернативных силовых методов и тактик деэскалации, либо если полицейские после оценки остальных вариантов придут к выводу, что они не могут безопасно нейтрализовать угрозу иным способом.

ААРОН ПЕСКИН, член Городского совета Сан-Франциско: Только начальник и помощник начальника оперативного отдела либо заместитель начальника отдела специальных операций могут давать указание, чтобы использовать роботов в качестве смертоносной силы.

Член Городского совета Сан-Франциско Шаманн Уолтон был одним из трёх противников этого плана. В своём заявлении он, в частности, написал: «Это идёт вразрез с политикой перемен, направленных на сокращение непропорционально большого числа темнокожих и людей иной расы, которые чаще всего становятся жертвами, когда полиция использует оружие».

Дата выхода в эфир 30 ноября 2022 года.