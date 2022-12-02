Раки удивительно старательны: как знаки зодиака относится к работам на огороде и какие из них получаются дачники

Работа с землей некоторым кажется настоящим адом, подлинным наказанием. Другим же нет ничего приятнее, чем посадить огурцы и томаты, все лето ухаживать за ними, а осень с любовью собрать богатый урожай. Давайте узнаем, как к садово-огородным работам относятся представители различных знаков зодиака.

Овен

Это огненный человек, личность общительная, харизматичная. К работе на огороде Овен равнодушен, может время от времени выполнить какую-то незначительную операцию, но уходу за грядками и клумбами предпочитает отдых с друзьями в беседке с мангалом и шашлыками. Привыкший к порядку, представитель знака старается поддерживать его и на даче. Поэтому вполне может ликвидировать все грядки, засеять землю газонной травой и наслаждаться идиллией.

Телец

Наверное, один из лучших зодиакальных огородников. Вкладывает всю душу в садово-огородные работы, поэтому нет ничего удивительного, что у него приживаются даже самые капризные культуры. И зимой Телец с упоением изучает сорта, заказывает их, чтобы после заморозков приступить к долгожданным посадкам. На участке этого человека много цветов, очень аккуратные грядки, большое количество культур. И во всем царит идеальный порядок: от семян до инвентаря.

Близнецы

Представителя стихии воздуха сложно назвать образцовым огородником: монотонный труд утомляет его. Однако с большим удовольствием Близнецы пробуют свои силы в выращивании цветов, и это им удается. Из-за того что у знака «тяжелая рука», всхожесть семян небольшая, поэтому для посева рекомендовано брать чуть больше нормы. Однако к бобовым культурам это не относится. На дачном участке Близнецов непременно будут оригинальные клумбы и редкие сорта растений.

Рак

Добросовестный и старательный, Рак будет делать все возможное, чтобы получить богатый урожай. Он с большим трепетом относится к растениям, порой даже разговаривает с ними. Однако из-за своих перепадов настроения представитель знака порой испытывает отвращение к любому труду. И на участке обильно прорастают сорняки. Поэтому, несмотря на старательность, Рак не может считаться отличным садоводом или огородником.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Лев

Перфекционист, для которого важен результат. В первый сезон Лев готов трудиться день и ночь, чтобы вырастить богатый урожай всем на зависть. Однако, если ожидаемого результата достичь не удалось, представитель знака разочаруется в огороде и превратит его в зону отдыха – с обязательной баней, мангалом. При оформлении будет стараться сделать все максимально качественно, даже забор у Львов – это мини-произведение искусства.

Дева

Человек, для которого работа на огороде если не высшее наслаждение, то возможность отлично и с пользой провести время. Это отличные дачники, которым удается выращивать сложные культуры. Они искренне интересуются овощами, удобрениями, знают правила подкормки, четко их соблюдают. Трудятся порой от заката до рассвета, чтобы грядки выглядели самыми красивыми среди соседей. Сильная сторона знака – цветоводство.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Весы

Старательный и ответственный знак, который не ляжет спать, зная, что работы на приусадебном участке еще не завершены. Нередко работает на износ, чтобы грядки оставались аккуратными, плодовые деревья имели сформированную крону, а все клумбы были окрашены яркими красками. Однако из-за неумения сосредоточиться на определенном деле, Весы порой разбрасываются, берут на себе слишком многое и попросту не справляются.

Скорпион

Его сложно назвать поклонником дачного труда, но пару-тройку грядок он с удовольствием разобьет. Выращивать может как традиционные помидоры и огурцы, так и экзотику вроде салата кейл. Нередко впадает в крайности, доводя один участок сада до утопающего в цветущих кустарниках совершенства и совершенно запуская другой. Увлекается, в этот период способен перекопать весь огород. Но, охладев, не вернется к этому занятию.

Стрелец

Не отличается легкой для садовода-огородника рукой, но при этом очень старателен. Нередко Стрельцы берут под свою ответственность огромный надел земли, искренне надеясь превратить его в райский уголок. Много работают, но из-за несобранности и привычки браться за несколько дел одновременно часто не завершают начатое. Стараются совмещать дачный труд и веселый отдых с шашлыками и гитарой. Часто им это удается. Способны отлично выращивать лук, чеснок, черемшу, крыжовник.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Козерог

Очень добросовестные и трудолюбивые огородники, для которых работа на земле – это некое хобби, в котором они непременно хотят преуспеть. Работают четко, выполняя дачные задачи одну за другой, не разбрасываясь. Поскольку хотят получить урожай, стараются не экономить на инвентаре, спецтехнике, удобрениях. Цветов на участке рационального Козерога очень мало, зато в достатке кустарников – малины, ежевики. А любовь к экономии порой доходит до того, что территория представителя знака оказывается буквально заваленной тем, что выбросить жалко, но едва ли когда пригодится.

Водолей

Особого рвения к садовым работам не демонстрирует. Но тяга к познанию и острый ум помогают сделать дачный участок современным и оборудованным по последнему слову техники. Водолей шутя может изобрести новый способ полива растений, из подручных средств собрать культиватор, придумать, как отгонять летающих насекомых. Но вот пропалывать грядки или раскладывать мульчу его не заставишь. Максимум, на что способны эти творческие люди, – в целях эксперимента попробовать вырастить нечто совершенно необычное, например кофе в северных широтах. Как только интерес пропадет, растение будет обречено.

Рыбы

Представителям стихии Воды свойственен креативный подход – их участок скучным точно не назвать. Работают под настроение, особо себя не утруждают, но, если необходимо, способны проявить чудеса выносливости. С тяжелой физической работой справляются плохо, однако с удовольствием выполняют монотонные операции, например пропалывают. У Рыб очень легкая рука, большинство посаженных ими культур приживаются.