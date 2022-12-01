“Будут очень красивые детки!”: охмурившую Прилучного молодуху поздравляют с беременностью

Несколько недель назад публика заговорила о возможной беременности 26-летней актрисы Зепюр Брутян, которая сумела охмурить Павла Прилучного. Поводом для сплетен стали новые публикации новой жены актера в Сети. Народ заметил, что молодая артистка стала прятать живот от камер.

Однако после последнего видео Зепюр, которое появилось в популярной социальной сети, поклонники почти уверены, что актриса ждет ребенка. Фанаты пристально разглядели случайно попавший в кадр якобы округлившийся живот Брутян, ехавшей в момент съемки в автомобиле, и пришли к выводу: девушка действительно находится в интересном положении.

Интернет-пользователи принялись поздравлять Брутян и Прилучного со скорым пополнением. “Пузатик, поздравляю!”, “Точно, животик!”, “У вас будут очень красивые детки”, “Поздравляю! Ты красотка”, – написали поклонники. Примечательно, что ни Зепюр, ни Павел пока не комментировали домыслы народа.

Напомним, Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян в мае. Тогда состоялась пышная свадьба, а в интернет просочилось множество фото и видео с торжества. Злые языки же поговаривали, что роман 35-летнего актера с молодой брюнеткой – лишь пиар. Но пара не перестает доказывать своими публикациями в Сети, что их любовь настоящая.