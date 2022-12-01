 

“Будут очень красивые детки!”: охмурившую Прилучного молодуху поздравляют с беременностью

01.12.2022, 23:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несколько недель назад публика заговорила о возможной беременности 26-летней актрисы Зепюр Брутян, которая сумела охмурить Павла Прилучного. Поводом для сплетен стали новые публикации новой жены актера в Сети. Народ заметил, что молодая артистка стала прятать живот от камер.

Однако после последнего видео Зепюр, которое появилось в популярной социальной сети, поклонники почти уверены, что актриса ждет ребенка. Фанаты пристально разглядели случайно попавший в кадр якобы округлившийся живот Брутян, ехавшей в момент съемки в автомобиле, и пришли к выводу: девушка действительно находится в интересном положении.

Интернет-пользователи принялись поздравлять Брутян и Прилучного со скорым пополнением. “Пузатик, поздравляю!”, “Точно, животик!”, “У вас будут очень красивые детки”, “Поздравляю! Ты красотка”, – написали поклонники. Примечательно, что ни Зепюр, ни Павел пока не комментировали домыслы народа.

Напомним, Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян в мае. Тогда состоялась пышная свадьба, а в интернет просочилось множество фото и видео с торжества. Злые языки же поговаривали, что роман 35-летнего актера с молодой брюнеткой – лишь пиар. Но пара не перестает доказывать своими публикациями в Сети, что их любовь настоящая.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07.22 / Мнение: Авианосцам быть

26.08.21 / Зои Кравиц развелась с мужем и снова провела день с Ченнингом Татумом

27.05.22 / Мнение: Злорадству нет предела

28.03.22 / С больничной койки на бал: Джейсон Момоа перенес операцию накануне “Оскара”

26.02.22 / Собянин подвел итоги работы портала “Наш город” за 10 лет

13.02.22 / Киркоров “опустошил” модные бутики Майами, готовясь к новому сезону шоу “Маска”

15.10.20 / Топливное пятно в Волге устранят хозяйственным мылом

11.02.21 / В России запретят ношение карманных фонариков (смартфоны тоже!)

13.04.21 / Дальние родственники: сестра Кары Делевинь поделилась фото их бабушки с 17-летним принцем Филиппом

10.12.21 / Мнение: США ввели санкции против Портнова и Тупицкого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика