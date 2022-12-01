 

“Огребет ни за что”: почему прикусившую язык Гузееву ждет полный провал

01.12.2022, 23:42, Разное
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Недавно Лариса Гузеева рассказала, что решила бросить курить и ругаться матом. Ведущая шоу “Давай поженимся!” пообещала, что до Нового года будет сама себя штрафовать за нецензурные слова. Поклонники поддержали идею телезвезды сделать себя лучше, а светская обозревательница Лена Миро считает, что 63-летняя знаменитость поступает неправильно.

Блогерша дала понять, что поддерживает отсутствие в речи мата, однако подход у Гузеевой якобы неверный. Поскольку Лариса является довольно эмоциональным человеком, с помощью обсценной лексики она, как говорится, разряжалась, избавлялась от негативной энергии.

Сейчас же, по словам Миро, когда Гузеева, прикусив язык, будет себя сдерживать, возможен неприятный инцидент. Мол, артистка будет копить в себе негативную энергию и в один момент просто на кого-нибудь сорвется. “А если прорвет? На мужа, на подругу или на соседа. И человек огребет ни за что”, – написала Лена в “Живом журнале”.

Поэтому даже если Лариса Гузеева продержится до Нового года и не скажет ни одного матерного слова, ее все равно ожидает полный провал, считает блогерша. Телеведущей якобы необходимо сначала “провести внутреннюю работу” и решить, почему она позволяет себе нецензурную брань.


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