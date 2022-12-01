 

Созависимость, абьюз, газлайтинг: как распознать психологическое насилие в семье

01.12.2022, 23:41, Разное
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Если дать этому явлению общее определение, оно будет выглядеть примерно так: психологическое (моральное, эмоциональное) насилие – это целенаправленное манипулирование человеком (как объектом), когда другие игнорируют его личные свободы, ценности, достоинства и права в целях получения личных выгод.

Но это слишком обобщающее понятие. Попробуем разобраться в вопросе более детально.

Психологическим тираном в отношениях может быть как мужчина, так и женщина. Однако чаще на консультациях ко мне с подобными запросами обращаются все-таки женщины.

Как понять, что вы подвергаетесь психологическому насилию? Можно выделить несколько основных его признаков.

  • Психологическое насилие имеет длительный, повторяющийся характер.
  • Ваш партнер делает все, чтобы ваша самооценка была снижена.
  • Вас постоянно контролируют.
  • Игнорируют ваши желание и ваше мнение.
  • Вас обвиняют во всех проблемах.
  • К вам относятся свысока.
  • Вами пренебрегают, неуместно над вами шутят, унижают в присутствии других.
  • Вы периодически слышите угрозы.
  • У вас вызывают чувство вины и стыда.
  • Чувство страха стало превалирующим в отношениях.

    • Если вы увидели здесь знакомые пункты и они имеют затянувшийся характер, вам пора задуматься о том, что вы можете поменять. Ведь от психического до физического насилия часто может оказаться один лишь шаг. И часто ситуацию осложняет то, что эмоциональное насилие некоторыми вовсе как насилие не воспринимается.

    Мы чуть ниже рассмотрим варианты ответов на вопрос “что делать?”, а пока подробнее разберем, ситуации, которые должны настораживать вас, которые являются либо предвестниками так называемого абьюза, либо его яркими проявлениями.

    В первую очередь скажем, что такое газлайтинг — это тактика манипуляции, которую можно описать тремя фразами: “Этого не происходило”, “Ты это придумал(а)” и “Ты сошел(а) с ума”. Манипулятор постепенно внушает жертве идею о ее психологической неполноценности, заставляет усомниться в реальности. Абьюзер может рассуждать настолько уверенно, что жертва начинает сомневаться в собственной точке зрения.

    Если кто-то убеждает вас в том, что ваше понимание действительности — субъективно, а его — объективно, знайте, что это — манипуляция.

    Удержание, или висхолдинг (англ. withholding), — вид манипуляции, при котором вас пытаются увести от разговора на волнующую тему. Собеседник может вас забалтывать, отшучиваться или оставлять вопросы без ответа. На первый взгляд, человек не отказывается разговаривать с вами, но в ходе диалога прояснить какую-либо тему так и не удается.

    Примерами висхолдинга могут быть такие фразы:

    • “Я не хочу об этом говорить сейчас (читайте: никогда)”.
    • “Опять ты со своим негативом, давай сменим тему”.

    Бенчинг – манипулятор держит избранника под рукой, чтобы не чувствовать себя одиноким, но при этом не вступает в серьезные отношения, ведь всегда может подвернуться вариант получше. Когда жертва понимает, что она — лишь игрушка в руках кукловода, и готовится двигаться дальше, манипулятор снова появляется в жизни, чтобы поддержать ее интерес и дать ложную надежду

    Неглект – это одна из самых жестоких форм эмоционального насилия наихудшим образом отражающаяся на здоровье жертвы. Включает в себя обесценивание физиологических потребностей и здоровье жертвы, а также экономическое насилие. Варианты неглекта: отказ предохраняться во время секса; намеренные “ошибки” при предохранении, ведущие к беременности; перекладывание всех обязанностей по дому на одного человека и отказ помогать; подталкивание жертвы к пластическим операциям.

    Эмоциональный шантаж — увеличение эмоциональной дистанции, холод в отношениях, бойкот, если вы делаете что-то не так, как нужно абьюзеру. Т. е. абьюзер как бы говорит: “Не буду с тобой общаться, если ты сделаешь/не сделаешь вот это”. Это не просто обида как реакция на какие-то трудности в отношениях, это намеренное наказание “непослушного” партнера.

    Лавбомбинг — ситуация, когда манипулятор осыпает партнера подарками, лаской и комплиментами. Жертвы перегружены вниманием, но их тянет к абьюзеру. Волк в овечьей шкуре дает избраннику все, чего тот хочет от отношений — как в лучших романтических фильмах. Отношения развиваются быстро, и чем больше жертва проводит времени с партнером, тем меньше она проводит времени с другими людьми. Она теряет независимость, а абьюзер приобретает власть и контроль. Жертва может не осознавать, что ею манипулируют, ведь роман кажется таким комфортным. Но конфетно-букетный период заканчивается, и манипулятор показывает истинное лицо. Результат: она делает все, что говорит обидчик, чтобы не потерять его.

    В любом случае, как бы мы не называли различные типы манипуляций, манипуляциями они и останутся. А манипуляция – это попытка подавить вашу волю в угоду себе и вероломно нарушить ваши личные границы.

    Наиболее часто эмоциональное насилие тесно связано с созависимыми отношениями, которые можно легко проиллюстрировать на примере треугольника Карпмана. Где два человека попеременно меняются ролями, бегая по этому треугольнику:

    • Жертва: человек, который демонстрирует поведение “я несчастный”. Он создает треугольник, в котором страдает и дает другим понять, что является жертвой в том или ином сценарии.
    • Преследователь: агрессор по отношению к жертве.
    • Спасатель: человек, находящийся внутри созданного треугольника или введенный извне, служащий спасателем для жертвы.

    Это смена ролей затягивает участников в воронку созависимости и часто приводит к очень печальным результатам.

    Справиться в одиночку, к сожалению, с ситуацией, сложившейся подобным образом, зачастую очень трудно. Необходимо осознать, в какое положение вы попали, признать сложность ситуации и тот факт, что вопрос необходимо как-то решать.

    Ваша задача в первую очередь открыто поговорить с партнером. Поставить себя на первое место и действовать в своих интересах, рассказать о происходящим близким, почитать литературу на соответствующую тему. Но самый эффективный метод справиться с эмоциональным насилием над вами – это обращение к специалисту.


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