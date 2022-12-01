Созависимость, абьюз, газлайтинг: как распознать психологическое насилие в семье

Если дать этому явлению общее определение, оно будет выглядеть примерно так: психологическое (моральное, эмоциональное) насилие – это целенаправленное манипулирование человеком (как объектом), когда другие игнорируют его личные свободы, ценности, достоинства и права в целях получения личных выгод.

Но это слишком обобщающее понятие. Попробуем разобраться в вопросе более детально.

Психологическим тираном в отношениях может быть как мужчина, так и женщина. Однако чаще на консультациях ко мне с подобными запросами обращаются все-таки женщины.

Как понять, что вы подвергаетесь психологическому насилию? Можно выделить несколько основных его признаков.

Психологическое насилие имеет длительный, повторяющийся характер.

Ваш партнер делает все, чтобы ваша самооценка была снижена.

Вас постоянно контролируют.

Игнорируют ваши желание и ваше мнение.

Вас обвиняют во всех проблемах.

К вам относятся свысока.

Вами пренебрегают, неуместно над вами шутят, унижают в присутствии других.

Вы периодически слышите угрозы.

У вас вызывают чувство вины и стыда.

Чувство страха стало превалирующим в отношениях.

Если вы увидели здесь знакомые пункты и они имеют затянувшийся характер, вам пора задуматься о том, что вы можете поменять. Ведь от психического до физического насилия часто может оказаться один лишь шаг. И часто ситуацию осложняет то, что эмоциональное насилие некоторыми вовсе как насилие не воспринимается.

Мы чуть ниже рассмотрим варианты ответов на вопрос “что делать?”, а пока подробнее разберем, ситуации, которые должны настораживать вас, которые являются либо предвестниками так называемого абьюза, либо его яркими проявлениями.

В первую очередь скажем, что такое газлайтинг — это тактика манипуляции, которую можно описать тремя фразами: “Этого не происходило”, “Ты это придумал(а)” и “Ты сошел(а) с ума”. Манипулятор постепенно внушает жертве идею о ее психологической неполноценности, заставляет усомниться в реальности. Абьюзер может рассуждать настолько уверенно, что жертва начинает сомневаться в собственной точке зрения.

Если кто-то убеждает вас в том, что ваше понимание действительности — субъективно, а его — объективно, знайте, что это — манипуляция.

Удержание, или висхолдинг (англ. withholding), — вид манипуляции, при котором вас пытаются увести от разговора на волнующую тему. Собеседник может вас забалтывать, отшучиваться или оставлять вопросы без ответа. На первый взгляд, человек не отказывается разговаривать с вами, но в ходе диалога прояснить какую-либо тему так и не удается.

Примерами висхолдинга могут быть такие фразы:

“Я не хочу об этом говорить сейчас (читайте: никогда)”.

“Опять ты со своим негативом, давай сменим тему”.

Бенчинг – манипулятор держит избранника под рукой, чтобы не чувствовать себя одиноким, но при этом не вступает в серьезные отношения, ведь всегда может подвернуться вариант получше. Когда жертва понимает, что она — лишь игрушка в руках кукловода, и готовится двигаться дальше, манипулятор снова появляется в жизни, чтобы поддержать ее интерес и дать ложную надежду

Неглект – это одна из самых жестоких форм эмоционального насилия наихудшим образом отражающаяся на здоровье жертвы. Включает в себя обесценивание физиологических потребностей и здоровье жертвы, а также экономическое насилие. Варианты неглекта: отказ предохраняться во время секса; намеренные “ошибки” при предохранении, ведущие к беременности; перекладывание всех обязанностей по дому на одного человека и отказ помогать; подталкивание жертвы к пластическим операциям.

Эмоциональный шантаж — увеличение эмоциональной дистанции, холод в отношениях, бойкот, если вы делаете что-то не так, как нужно абьюзеру. Т. е. абьюзер как бы говорит: “Не буду с тобой общаться, если ты сделаешь/не сделаешь вот это”. Это не просто обида как реакция на какие-то трудности в отношениях, это намеренное наказание “непослушного” партнера.

Лавбомбинг — ситуация, когда манипулятор осыпает партнера подарками, лаской и комплиментами. Жертвы перегружены вниманием, но их тянет к абьюзеру. Волк в овечьей шкуре дает избраннику все, чего тот хочет от отношений — как в лучших романтических фильмах. Отношения развиваются быстро, и чем больше жертва проводит времени с партнером, тем меньше она проводит времени с другими людьми. Она теряет независимость, а абьюзер приобретает власть и контроль. Жертва может не осознавать, что ею манипулируют, ведь роман кажется таким комфортным. Но конфетно-букетный период заканчивается, и манипулятор показывает истинное лицо. Результат: она делает все, что говорит обидчик, чтобы не потерять его.

В любом случае, как бы мы не называли различные типы манипуляций, манипуляциями они и останутся. А манипуляция – это попытка подавить вашу волю в угоду себе и вероломно нарушить ваши личные границы.

Наиболее часто эмоциональное насилие тесно связано с созависимыми отношениями, которые можно легко проиллюстрировать на примере треугольника Карпмана. Где два человека попеременно меняются ролями, бегая по этому треугольнику:

Жертва: человек, который демонстрирует поведение “я несчастный”. Он создает треугольник, в котором страдает и дает другим понять, что является жертвой в том или ином сценарии.

Преследователь: агрессор по отношению к жертве.

Спасатель: человек, находящийся внутри созданного треугольника или введенный извне, служащий спасателем для жертвы.

Это смена ролей затягивает участников в воронку созависимости и часто приводит к очень печальным результатам.

Справиться в одиночку, к сожалению, с ситуацией, сложившейся подобным образом, зачастую очень трудно. Необходимо осознать, в какое положение вы попали, признать сложность ситуации и тот факт, что вопрос необходимо как-то решать.

Ваша задача в первую очередь открыто поговорить с партнером. Поставить себя на первое место и действовать в своих интересах, рассказать о происходящим близким, почитать литературу на соответствующую тему. Но самый эффективный метод справиться с эмоциональным насилием над вами – это обращение к специалисту.