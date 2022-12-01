 

“Наконец-то!”: скрытная Ходченкова явила миру красавца-мужчину

01.12.2022, 23:41, Разное
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О личной жизни Светланы Ходченковой мало что известно. Публика знает лишь о нескольких романах знаменитой артистки. В 2005-м она вышла замуж за актера Владимира Яглыча, но спустя пять лет развелась с ним. С 2011-го по 2016-й звезда российского театра и кино встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. Мужчина даже сделал предложение артистке, и та согласилась, но позже разорвала помолвку.

С кем сейчас состоит в отношениях Ходченкова, точно неизвестно. Поклонники лишь знают, что сердце скрытной актрисы несвободно. Артистка всячески подогревает интерес фанатов ее личной жизни, публикуя в популярной социальной сети романтические снимки с отдыха.

Сегодня же Светлана явила миру мужчину. Она выложила в соцсеть кадр, на котором запечатлена с коллегой по цеху Геннадием Успангалиевым. Ходченкова позировала в синем платье и с пышной укладкой, а стоящий с ней рядом красавец-мужчина – во всем черном. Связывает ли их нечто большее, чем просто дружба, неясно, но поклонники уже, кажется, сделали выводы.

“Это он?! Наконец-то свершилось”, “Счастья вам, Светочка”, – прокомментировали снимок фанаты.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Светлана Ходченкова пугает поклонников своей худобой.


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