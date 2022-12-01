Le Parisien – чем холоднее, тем выше риск плановых отключений — миллионы французов могут временно остаться без электричества

В случае холодной зимы несколько тысяч французов могут лишиться электричества на два часа в день из-за плановых отключений электроэнергии, пишет Le Parisien со ссылкой на главу национального оператора электрических сетей RTE Ксавье Пьешазика. Он советует всем жителям скачать приложение, где предупредят о возможных отключениях, и ограничить энергопотребление.



AP

Во Франции в последнее время отмечают сокращение энергопотребления, однако необходимо приложить больше усилий, чтобы избежать перебоев этой зимой, пересказывает Le Parisien предупреждение главы национального оператора электрических сетей RTE Ксавье Пьешазика.

Как рассказывает издание, в четверг в интервью France info Пьешазик заявил, что Франция сократила энергопотребление примерно на 6% по сравнению с обычным годом. Главным образом такой показатель объясняется ограничением промышленного производства из-за крайне высоких цен на электричество. Кроме того, в других секторах (например, автомобильной промышленности) наблюдаются проблемы с поставками, что также замедляет производство. Глава RTE отметил, что в промышленном секторе энергопотребление снизилось примерно на 15%. Такая тенденция начинает проявляться и среди отдельных граждан, где показатель приближается к 1%.

В то же время Ксавье Пьешазик указал на то, что в сфере обслуживания всё остаётся по-старому, особенно в том, что касается офисных зданий. Он напомнил, что необходимо переходить на энергосберегающие лампочки, снизить температуру на системах отопления и выключать их, когда помещения пустуют. При этом начальник RTE смотрит в будущее с оптимизмом: по его словам, «ситуация опасная, но отключения (электричества. — ИноТВ) — не неизбежность». Он напоминает, что можно просчитать риск и подготовиться к последствиям. «Мы заботимся о том, чтобы французы пострадали как можно меньше, — подчеркнул Пьешазик. — И мы не требуем, чтобы жизнь французов остановилась».

На вопрос об условиях отключения электроэнергии глава RTE объяснил, что в компании смогут предупредить потребителей за три дня, потому что тогда можно получить точную и надёжную информацию о погоде. Этой зимой всё будет зависеть от температуры: «Если будет тепло, опасности не будет. Но чем холоднее, тем выше риск». Если в специальном приложении Ecowatt появится красный сигнал самого высокого уровня опасности, у французов будет три дня, чтобы подготовиться и «избежать опасности отключения электроэнергии». Накануне отключения в том же приложении появится подтверждение, поэтому Пьешазик призвал французов скачивать Ecowatt для того, чтобы быть в курсе ситуации в режиме реального времени. Он признал, что 470 тыс. абонентов по смс и 300 тыс. скачиваний недостаточно.

Наконец, в интервью глава RTE рассказал подробнее об условиях отключения электричества, если их не удастся избежать. По его словам, они будут происходить максимум между 10 и 13 часами и 18 и 20 часами, когда сеть испытывает наибольшее напряжение. Пьешазик отметил, что отключения будут локальными, чтобы не возникло дисбаланса в электросетях. Он добавил, что такие меры затронут разом «несколько миллионов французов», однако эту цифру можно уменьшить, если все ограничат энергопотребление. При этом службы здравоохранения, безопасности и оборонные объекты не должны попасть под отключения и обязаны в обязательном порядке снабжаться электричеством, подчёркивает Le Parisien.