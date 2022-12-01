Daily Telegraph – не учли инфляцию — британской армии не хватило денег на замену старых танков

У Минобороны Соединённого Королевства не оказалось достаточно средств, чтобы закупить необходимое количество бронемашин Boxer, которые должны прийти на смену танкам Challenger. Среди прочего ведомство не в полной мере учло рост расходов, вызванный украинским конфликтом и усилившейся с марта инфляцией, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на новый экспертный доклад.



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У британской армии не хватает денег, чтобы заменить старые танки новыми машинами. К таким выводам пришло Национальное контрольно-ревизионное управление (NAO) Соединённого Королевства, пишет The Daily Telegraph.

В своём свежем отчёте орган государственных расходов называет «оптимистической» оценку Министерства обороны о том, что ему удастся выполнить план по закупке техники на 2022—2032 годы. Кроме того, по мнению представителей NAO, ведомство не в полной мере учитывает «влияние растущего давления на расходы», в том числе вызванного украинским конфликтом и усилившейся с марта инфляцией.

В документе указывается, что Минобороны выделило только часть средств, необходимых на покупку колёсных бронированных машин Boxer, которые должны заменить танки Challenger. Более того, по данным NAO, имеющееся финансирование не позволяет удовлетворить требованиям сухопутного флота, указанным в прошлогоднем комплексном обзоре.

Издание поясняет, что комплексный обзор содержал оценку рисков безопасности и возможностей, которые необходимы вооружённым силам Великобритании. Тем не менее, вопреки первоначальным планам, Минобороны выделило средства только на 1016 машин Boxer вместо требуемых 1305. Ведомство также профинансировало приобретение только 61 из 75 реактивных систем залпового огня M270.

Более того, план Минобороны вообще не учитывает некоторые программы закупок. Среди них фрегаты Type 32, многоцелевые корабли поддержки и вспомогательные десантные корабли, которые предназначены для перевозки войск и оборудования, подчёркивается в статье.

Вдобавок, согласно отчёту, программа модернизации морской пехоты Future Commando Force, которая предусматривает более «смертоносные, живучие и устойчивые» десантные средства, получила лишь частичное финансирование. Это, по мнению NAO, создаёт «дополнительные риски при доставке сил специального назначения».

Общая стоимость всех проектов Минобороны, касающихся перевооружения на следующее десятилетие, составляла £270,2 млрд. Но она упала до £239,8 миллиардов после того, как руководство приняло ряд мер по сокращению затрат, обращает внимание The Daily Telegraph.

По словам издания, Минобороны проводит количественную оценку внешнего давления и намерено отразить его при следующем планировании. Ведомство также учтёт последствия украинского конфликта, например, возможности, запасы и уровни устойчивости, необходимые для реагирования на меняющиеся угрозы.

«Давление, связанное с расходами, продолжает расти. И Минобороны необходимо будет принимать трудные решения о приоритетах, чтобы жить по средствам, и сохранять гибкость, необходимую для быстрого реагирования на меняющиеся вызовы, с которым оно сталкивается», — предупредил глава NAO Гарет Дэвис.