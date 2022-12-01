 

Мнение: Скабеева и Гаага

01.12.2022, 22:55, Разное
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Кучно пошло. В след за Маргаритой Симоньян уже и Ольга Скабеева заговорила про Гаагу. Мол, виноватыми будем все. Мол, надо активизировать боевые действия, что бы к нам обратились за перемирием или за миром.

Справедливости ради, ни о какой коллективной ответственности всех и каждого в Гааге не может быть и рчеи. 11 октября 2022 года в Гааге начался суд на 86-летним Фелисьеном Кабугой, которого в 1997 году Международный трибунал ООН по Руанде обвинил в геноциде, соучастии в геноциде, прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида, попытке совершить геноцид, а также в заговоре с целью совершения геноцида, преследовании и истреблении населения.

Кабуга финансировал «Свободное радио и телевидение тысячи холмов», которое сыграло заметную роль «геноциде тутси», когда весной-летом 1994 года в течение ста дней были убиты более 800 000 представителей народа тутси и умеренных хуту (подробности).

То есть ни о каком «виноваты все» в Гааге речи не идет. Поэтому-то я и недоумеваю, почему Симоньян, а теперь и Скабеева заговорили о коллективной ответственности всех и каждого в Гааге?

Фотография Ольги Скабеевой отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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