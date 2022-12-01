Мнение: Посадки русских в США, миллиардный штраф Алексу Джонсу и кто вмешивался в американские выборы

1. Большое число русских, бежавших из России в США, американцы посадили в лагеря. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



NYT: “Антивоенные активисты, бежавшие из России, нашли в США не свободу, а тюрьму: тысячи искателей убежища в США сидят в иммиграционных лагерях”.

Рутинно напоминаю: русские делятся на тех, кто сопротивляются, и тех, кто прибыли сдаться.

2. «Их нравы». Телеведущего Алекса Джонса, сторонника Дональда Трампа, заставили выплатить миллиард долларов. Таких денег у телеведущего и близко нет, так что для него приговор суда означает нищету. Техничный способ заткнуть несогласного, говорившего неприятные вещи — о фальсификации на выборах Джо Байдена, например (ссылка).



Господина Джонса принято считать конспирологом, так как он придерживается весьма экстравагантных теорий. К примеру, он полагает, что к взрыву башен-близнецов в 2001 могут быть причастны власти США. Через конспирологию его и нахлобучили — при помощи иска граждан, которые пострадали во время инцидента, обозначенного Алексом Джонсом как «постановка».



Это называется «свобода слова». Пока ты придерживаешься повесточки, — выдумываешь страшные небылицы про русских, например, — ты в безопасности. Но стоит тебе развернуть голову в сторону глубинного государства, как у тебя начинаются серьёзные проблемы.

3. Годами подконтрольные Демпартии СМИ в США рассказывали про русских троллей и хакеров, которые якобы успешно вмешались в американские выборы 2016 года.

Но вот теперь главный американский «гений и визионер» современности рассказывает, что в выборы на самом деле вмешивались американские соцсети, подконтрольные ранее сторонникам демократов (ссылка):

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что при прежнем руководстве социальная сеть занималась вмешательством в выборы. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Так миллиардер прокомментировал дискуссию между пользователями соцсети и агентством Reuters, которое со ссылкой на уволившегося сотрудника сообщило, что у Twitter недостаточно персонала для поддержания безопасности​​​. В ответ один из пользователей заявил, что прошлая команда Twitter дискредитировала себя и не имеет права судить о происходящем.

«Все так. Twitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью и вмешивался в выборы», — заявил Маск, назвав эту информацию очевидной реальностью.

При этом Маск не уточнил, какие именно выборы он имеет в виду.