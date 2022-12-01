 

Пригожин собрал вопросы петербуржцев к губернатору Беглову накануне прямой линии

01.12.2022, 22:37, Разное
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Прямая линия с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, где он должен будет ответить на вопросы горожан, состоится 2 декабря. Однако Смольный не дает никакой информации, куда эти вопросы можно отправить и откуда они вообще появятся, констатировал бизнесмен Евгений Пригожин.

В связи с этим предприниматель взял на себя смелость и ответственность собрать наиболее актуальные вопросы петербуржцев к градоначальнику. Они будут отправлены в пресс-службу Смольного, приемную губернатора, а также опубликованы на странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд».

Пригожин также попросил СМИ распространить эти вопросы, чтобы Беглов их точно увидел и все же дал ответы. Однако шансов на то, что все вопросы будут не замечены, мало, поскольку Смольный штудирует все заявления бизнесмена.

«Если он “не увидит” эти вопросы, и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, Губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп и нуждается в лечении органов слуха и зрения», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин уже отмечал свою готовность к публичной дискуссии с Бегловым.


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