Пригожин собрал вопросы петербуржцев к губернатору Беглову накануне прямой линии

Прямая линия с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, где он должен будет ответить на вопросы горожан, состоится 2 декабря. Однако Смольный не дает никакой информации, куда эти вопросы можно отправить и откуда они вообще появятся, констатировал бизнесмен Евгений Пригожин.

В связи с этим предприниматель взял на себя смелость и ответственность собрать наиболее актуальные вопросы петербуржцев к градоначальнику. Они будут отправлены в пресс-службу Смольного, приемную губернатора, а также опубликованы на странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд».

Пригожин также попросил СМИ распространить эти вопросы, чтобы Беглов их точно увидел и все же дал ответы. Однако шансов на то, что все вопросы будут не замечены, мало, поскольку Смольный штудирует все заявления бизнесмена.

«Если он “не увидит” эти вопросы, и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, Губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп и нуждается в лечении органов слуха и зрения», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин уже отмечал свою готовность к публичной дискуссии с Бегловым.