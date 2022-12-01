Мнение: Лавки в промерзших подвалах

В Москве сейчас – минус 11, ночью обещают до минус 15. Не совсем уж мороз-мороз, но холод ощущается вполне, поддевать свитер под пуховик – без вариантов. В квартире, впрочем, всё в порядке с теплом, даже жарко, периодически приходится открывать окно – от духоты. К тому ж темнеет невероятно рано, никак не могу привыкнуть: уже в 4 часа дня (спасибо олуху Медведу за его “вечное летнее время”!).

Сегодня в 4 часа, чертыхнувшись “опять ни зги не видно!” – вышел в коридор, чтобы включить свет в кухне. Вспыхнули лампы, кухня мгновенно приобрела домашний уютный вид… И вот только тут я подумал, что “на автомате” решаю проблемы, типа “включить свет, когда стемнело”, которые мне и проблемами не кажутся – а в это же время МЫ сделали так, что для миллионов таких же как мы людей, говорящих с нами на одном языке и проживающих в аналогичных многоэтажках, только в Киеве, Харькове и еще десятках городов, это стало реальными ПРОБЛЕМАМИ, решить которые или непросто, или неудобно, или вообще невозможно.

Я представил свою квартиру, как если бы у нас было как в Киеве. Свет не зажигается – по всей кухне липкий полумрак уже днем. В квартире собачий холод, точнее – натуральный дубак, ОСОБЕННО – ночью. Если на улице -15, рамы у меня деревянные (идеально в жару) – то сколько будет в доме БЕЗ отопления? Минус 1? Минус 5?

И в плюс к этому – не работают водопровод и, извините, канализация. Не работает лифт – значит, мне каждый день надо карабкаться на мой 9-й этаж пешком (каждый раз, отдуваясь, благодарить бога, что я живу не на 17-м). Впрочем, без отопления, как я подозреваю, водопровод бы сдох так или иначе, даже если бы на него нашлась энергия – вода бы просто наглухо замерзла (заодно, хе-хе, порвав все трубы).

Хотя многие в необъятной РФ всё это могут испытать на себе уже сейчас:

“Вечером 28 ноября в Дзержинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария: прорвало теплотрассу на перекрестке улиц Королева и Промышленной. Десятки многоквартирных домов остались без отопления в 25-градусный мороз. При этом жалобы на холод в домах и перебои с теплом поступали из этой местности все последние дни”.

Вот непонятно, на что рассчитывают новостники, публикуя такие сообщения. Что весь российский народ бросится сочувствовать новосибирцам? Полноте, какое сочувствие… Эмпатия или есть, или ее нет. Она не может быть выборочной. Если населению РФ наплевать на страдания миллионов своих бывших сограждан на сопредельной территории – и на новосибирцев всем точно так же плевать.

Каково посреди зимы сидеть в доме с наглухо выбитыми системами жизнеобеспечения? В вымороженной клетушке на -надцатом этаже, в которой нет НИЧЕГО, и всё, вплоть до воды, надо таскать туда по лестнице (а обратно нести собственные экскременты в пакете). Интернета тоже нет. Телевизора – нет. Холодильник, правда, не нужен – и это единственный плюс.

И вот еще новость (прочитал у себя в ленте):

В Вк пишут, что в Москве подвалы домов и подземные паркинги стали оборудовать деревянными лавками и завозят туда бутилированную воду.

Другими словами, Москва всерьез готовится к обстрелам. Да и как иначе: если РФ смогла раздобыть в Иране псевдо-“Герани” с радиусом действия 2 тыс.км, собранные почти целиком трудолюбивыми персами из импортных (в основном немецких) комплектующих – какие основания рассчитывать, что не менее трудолюбивые украинцы не смогут сделать как минимум то же самое? От Киева до Москвы, если что – около 750 км. Или кто-то думает, что украинцам совесть не позволит бомбить такой большой и красивый город, как Москва – ведь он же ни в чем не виноват?!

Я почти уверен, что бомбежки Москвы (или хотя бы ее ТЭЦ) вызовут по всей стране волну малоприкрытого злорадства. Степень “любви” остальной России к москвичам, как и вообще российский уровень солидарности – все себе прекрасно представляют и так.

Да и вообще, не в нашем положении говорить о совести. В РФ это понятие упразднили вместе со словом “мир”.