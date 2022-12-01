Они приехали, а тут мы — миленькие! – Личное мнение
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Гарри и Меган — так называется документальный сериал-откровение, трейлер которого вышел в день визита наследничков Уильяма и Кейт в США.
Поторопились и сделали. Приурочили. А чего зря время терять?
Фото: Соцсети
Так звёзды сошлись, что выход трейлера совпал с визитом напыщенных Уэльских. Меган и Гарри расскажут всё, как было.
Все естественно смотрят трейлер. Ну не на унылое же и вытянутое лицо Уильяма нам всем смотреть! Про презрительную гримасу Кейт уж и не говорю.
А Гарри и Меган — миленькие. Всё расскажут, как их не любили в Лондоне. Людям намного интереснее кино про настоящих романтиков, чем официальный визит наследничков.
Если кто-то считает, что трейлер фильма совсем не случайно совпал с заморским визитом, то будет наверное прав. Таковы уж законы шоубиза — кто кого переплюнет, чьё представление лучше. Но и наследничкам фильм Гарри и Меган на руку.
Так бы просто ходили по мероприятиям с дежурными лицами. А теперь все на них будут смотреть с большим интересом, чтобы потом, когда выйдет сам фильм, вспомнить, как они уныло всё-таки выглядят.
Что бы делала королевская семья без Меган? Никакого интереса к ним бы не было.
Зато теперь весь мир пристально следит за визитом. Тут уж стандартной улыбкой от людей не отделаешься. Наверняка спросят, что они думают о фильме родственников. И придётся отвечать и отвечать очень вежливо.
Всё-таки Меган красотка, да? Подсуетилась сама, вовремя мужа своего растормошила. Думаю, эта пара милых ребят ещё всем покажет.
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Источник: Лена Миро
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