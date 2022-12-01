ZDF – даже две недели морозов приведут к снижению запасов газа в Германии

Газоснабжение в Германии сейчас стабильно, а хранилища заполнены на 99% — однако они пустеют с каждым днём, потому что немцы стали использовать больше газа с наступлением холодов, отмечает телеканал ZDF, ссылаясь на ежедневный отчёт на сайте Федерального сетевого агентства. Потребление газа в Германии в значительной степени зависит от погоды: даже двухнедельный период морозов может привести к быстрому снижению уровня заполненности хранилищ, а в ближайшие дни потепления в стране не ожидается.



AP

Сначала хорошие новости: «На данный момент газоснабжение в Германии стабильно», — цитирует телеканал ZDF ежедневный отчёт на сайте Федерального сетевого агентства. Безопасность поставок на данный момент гарантирована. Тем не менее агентство оценивает общую ситуацию как «всё ещё напряжённую» и предупреждает о возможном «ухудшении ситуации».

Как отмечает ZDF, потребление газа в Германии резко возросло. По данным Федерального сетевого агентства, в середине ноября на 46-й календарной неделе оно всё ещё было на 20% ниже среднего показателя за последние четыре года. Однако по сравнению с предыдущей неделей оно выросло примерно на 28%. Основной причиной этого, вероятно, является резкое похолодание после исключительно тёплого октября, предполагает немецкий телеканал.

Потребление газа в Германии в значительной степени зависит от температуры и поведения людей в отношении отопления, пояснил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в эфире ток-шоу Maischberger на канале ARD во вторник вечером. В данный момент газовые хранилища заполнены почти на 99%. Но они пустеют с каждым днём, отмечается в отчёте сетевого агентства.

Если бы Германия резко перестала бы получать газ, запасённого газа хватило бы примерно на 9—10 недель, объясняет Мюллер. Однако такой сценарий «абсолютно маловероятен» благодаря поставкам, например, из Норвегии, Голландии или Бельгии.

Но даже двухнедельный период морозов может привести к быстрому снижению уровня заполненности хранилищ, подчёркивает ZDF. «Если мы сейчас предположим -10, -12 градусов, может быть, даже по всей Германии — тогда мы увидим это очень, очень быстро. И тогда мы будем на уровне 90, 80, 70 — может быть, даже чуть меньше», — заявил Мюллер.

Однако не только погода играет решающую роль в обеспечении надёжности газоснабжения в Германии, продолжает немецкий телеканал. Федеральное сетевое агентство недавно добавило в отчёты на своем сайте в общей сложности пять показателей, с помощью которых любой желающий теперь может с первого взгляда оценить текущую ситуацию.

Так, в дополнение к прогнозу температуры на сайте агентства также приводится прогноз потребления газа с поправкой на температуру, уровень запасов, ситуация в соседних странах и возможность приобретения балансирующей мощности, то есть резервов, которые могут стабилизировать энергосистему.

Индикаторы обновляются ежедневно. Они похожи на спидометры, шкалы имеют по три значения: стабильное, напряжённое, критическое. В данный момент все индикаторы находятся в синей области на шкале, что означает стабильный уровень — и только индикатор прогноза температуры установлен на отметке «напряжённый».

Это объясняется тем, что в ближайшие несколько дней Германии также не обещают улучшения погоды, она останется холодной. «Прогнозируемая температура на эту неделю на 0,68 градуса Цельсия ниже средней за последние четыре года. Поэтому следует ожидать дополнительного потребления», — говорится в сообщении Федерального сетевого агентства.

Однако даже если один или несколько показателей переходят в критический диапазон, аварийный уровень не объявляется автоматически. Тут «нет никакого автоматизма», пояснил Мюллер на презентации новой системы. Например, прогноз температуры, скорее всего, будет играть менее важную роль, чем уровень заполнения резервуаров для хранения газа.

Для этого показателя Федеральное сетевое агентство построило кривую с прогнозом. Исходя из этого, можно понять, как должны развиваться уровни наполнения в будущем, чтобы избежать дефицита. Если, например, 1 февраля 2023 года кривая будет находиться между 40% и 55%, ситуация будет напряжённой, ниже 40% — критической, объяснил Мюллер.

Однако эти показатели призваны лишь дать общее представление, стать своего рода подсказками при обсуждении ситуации с нехваткой газа. «Мы прозрачно показываем, существует ли острая угроза нехватки газа, — подчеркнул Мюллер. — Постоянный мониторинг позволяет вовремя принять меры и противодействовать». В конечном итоге, объявлять ли дефицит газа, решает федеральное правительство, заключает немецкий телеканал ZDF.