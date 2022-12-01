Игорь Верник, Константин Хабенский, Ольга Воронина и другие на премии “Белый квадрат”

30 ноября в столице прошла 18-я церемония вручения Премии киноизобразительного искусства “Белый квадрат”, которая ежегодно присуждается за лучшую операторскую работу в полнометражных игровых фильмах. По традиции, на мероприятии собрались именитые российские киноделы — актеры, режиссеры и продюсеры. Помимо номинантов и лауреатов на церемонии появились ведущий премии Игорь Верник, Константин Хабенский, вошедший в состав жюри, актриса Ольга Воронина, продюсер Максим Королев, режиссер Петр Буслов, генеральный директор “Мосфильма” Карен Шахназаров и многие другие.

Константин Хабенский Ольга Воронина Игорь Верник Карен Шахназаров Петр Буслов Максим Королев Денис Аларкон-Рамирес