 

Игорь Верник, Константин Хабенский, Ольга Воронина и другие на премии “Белый квадрат”

01.12.2022, 21:55, Разное
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30 ноября в столице прошла 18-я церемония вручения Премии киноизобразительного искусства “Белый квадрат”, которая ежегодно присуждается за лучшую операторскую работу в полнометражных игровых фильмах. По традиции, на мероприятии собрались именитые российские киноделы — актеры, режиссеры и продюсеры. Помимо номинантов и лауреатов на церемонии появились ведущий премии Игорь Верник, Константин Хабенский, вошедший в состав жюри, актриса Ольга Воронина, продюсер Максим Королев, режиссер Петр Буслов, генеральный директор “Мосфильма” Карен Шахназаров и многие другие.

Константин ХабенскийОльга ВоронинаИгорь ВерникКарен ШахназаровПетр БусловМаксим КоролевДенис Аларкон-Рамирес


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