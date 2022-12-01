Мне акула нипочём — своим сделаю конём!

Как вы думаете, чем закончились для любителя подводного плавания «скачки» на этом гиганте? Нет-нет, после катания на спине самой большой в мире акулы варвар физически не пострадал. Как пишут в СМИ, он всего-навсего подвергся осуждению специалистов.

Бедная рыбина просто не ожидала, что этот туристический гид ее оседлает. Несмотря на свои гигантские размеры, а достигают они аж 18,8 м, китовые акулы — существа мирные и медлительные, добывающие себе пищу путем фильтрации морской воды.

Поэтому угроза, которую они представляют для человека, невелика. Попробовал бы этот «смельчак» прокатиться на какой-нибудь другой акуле, чья пасть оснащена несколькими рядами острейших зубов. Вряд ли для него это закончилось бы лишь общественным порицанием!

В Сети появились шокирующие кадры, снятые 25 ноября, на которых наглый любитель дайвинга цепляется за плавник громадной акулы. Произошел этот инцидент в Малайзии на острове Сибуан в Семпорне.

Оказывается, именно мы представляем угрозу для китовых акул. Венди Хиггинс, будучи директором по международным СМИ компании Humane Society International, объяснила:

«Прикасаясь к китовым акулам, вы рискуете нарушить защитную слизь, которая находится у них на коже. Хотя китовые акулы могут быть относительно послушными и медлительными, взаимодействие с людьми и лодками в дикой природе еще больше рискует причинить им беспокойство и стресс и нарушить их естественное поведение, например кормление или отдых, заставляя тратить энергию на взаимодействие, чего они в противном случае могли бы не делать».

Green Semporna, местная организация по охране дикой природы, осудила ролик, объяснив, что такое поведение может повлиять на жизнь моря, и призывает людей:

«Пожалуйста, не трогайте, не преследуйте морских животных и не катайтесь на них!!! Китовая акула внесена в список охраняемых видов Минприроды».

Удивительно, что нарушал покой крупного морского обитателя не просто пловец, решивший показать свою удаль, а гид по туризму. Уж ему-то сам бог велел заниматься природоохранной деятельностью и объяснять малообразованным отдыхающим, как вести себя в подводном царстве.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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