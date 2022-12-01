Вместо вопроса “когда”, концентрируемся на “почему”: техника манифестации на привлечение любви в жизнь

А разве вы не мечтаете о том, чтобы в вашей жизни появилась любовь? Вы знаете, как ее привлечь? Как оказалось, существуют простые способы привлечения любви в свою жизнь. По этой методике не стоит зацикливаться на вопросе «когда», искать на него ответ, а лучше остановиться на вопросе «почему». Постарайтесь превратить мечты в реальность.

Основные способы привлечения любви

Вы можете привлечь любовь в свою жизнь, и это сделать теперь очень просто. Ведь ваши убеждения услышаны Вселенной, но только вам нужно знать, чего вы сами желаете получить от жизни. Чтобы привлечь любовь в свою жизнь, можно писать письма о своей любви. Вы можете в таких письмах рассказывать о том, почему вы любите и почему эти люди заслуживают вашу любовь. Можно в таких посланиях делать комплименты, но вот никакого негатива не должно быть.

Ваше письмо должно быть искренним, говорите о самых лучших эмоциях в вашей жизни. Такие любовные послания можно писать каждый день, рассказывая о том, как прошел день и какие эмоции вы за день испытали. Такая техника привлечения любви поможет стать вам счастливым человеком. Если вам так комфортно, то пишите до тех пор, пока любовь не придет в вашу жизнь.

Будьте счастливыми людьми

Для того чтобы быть счастливым человеком, необходимо привлекать любовь в свою жизнь. Для этого необходима манифестация ваших чувств. Отправляйте свое сообщение во Вселенную. Отправляя письмо, можно еще и зажечь розовую свечу, так как именно этот цвет ассоциируется с любовью. Можно использовать и простые свечи. Письма нужно хранить под свечами или положить рядом с ними. Нужно так делать до тех пор, пока не появятся чувства.

Старайтесь больше времени проводить с ребенком, отдавайте ему свою любовь, и тогда вы привлечете сильнейшее чувство. Вы наконец-то получите ту любовь, которую заслуживаете. И тут надо понимать, что нужна еще вера в то, что все, чего вы желаете, возможно. И чем сильнее будет вера, тем больше будет правда и тем выше ваши шансы привлечь любовь в вашу жизнь.

Прислушиваемся к своей интуиции

Перед Рождеством каждый человек желает поверить в чудо, и многие ложатся спать с надеждой, что утром их ожидают чудесные подарки. И эта энергия прекрасна. Такая же должна быть и в отношениях, ведь она поможет преодолеть свои убеждения, привлечь любовь в свою жизнь.

Но не стоит задумываться о том, когда это произойдет. Вы просто найдите ответ на вопрос о том, почему вам это нужно. Всегда стоит помнить о том, что вы заслуживаете больше, поэтому не стоит довольствоваться меньшим. Каждый человек является создателем своей собственной судьбы. И тогда вы сможете вовремя увидеть и признать ту любовь, которая войдет в вашу жизнь. Слушайте внимательно свою интуицию и внимательно относитесь ко всем ее подсказкам.