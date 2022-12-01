Мнение: Укрощение строптивого

Шесть рабочих дней понадобилось Мещанскому районному суду Москвы, чтобы огласить приговор по «делу Магомедовых».

Суд решил, что Зиявудин Магомедов должен выйти на свободу 31 марта 2037 году, отсидев 19 лет в колонии строгого режима. Его брат Магомед приговорен к 18 годам колонии. Глава компании «Интекс» Артур Максидов и бывший директор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков приговорены к 12 годам колонии. Экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов приговорен к 10 годам колонии общего режима. Генеральный директор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров получил 7 лет колонии общего режима ( с учетом день в СИЗО равен 1,5 дням колонии общего режима, Петров эти 7 лет уже отсидел).

В чем конкретно обвиняются Зиявудин Магомедов и другие осужденные, писал здесь, и рассказывал в выпуске «Новой ВИДЕОгазеты».

Версию, как появилось это уголовное дело и почему лично мне было очевидно, что приговор будет суровым, рассказывал вот в этой программе:

Кроме того, суд решил, что Родина ошиблась, наградив Зиявудина Магомедова орденами Дружбы и Почета. И лишила его этих наград.

Фотография Зиявудина Магомедова отсюда

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