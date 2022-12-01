 

Мнение: Укрощение строптивого

01.12.2022, 21:34, Разное
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Шесть рабочих дней понадобилось Мещанскому районному суду Москвы, чтобы огласить приговор по «делу Магомедовых».

Суд решил, что Зиявудин Магомедов должен выйти на свободу 31 марта 2037 году, отсидев 19 лет в колонии строгого режима. Его брат Магомед приговорен к 18 годам колонии. Глава компании «Интекс» Артур Максидов и бывший директор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков приговорены к 12 годам колонии. Экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов приговорен к 10 годам колонии общего режима. Генеральный директор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров получил 7 лет колонии общего режима ( с учетом день в СИЗО равен 1,5 дням колонии общего режима, Петров эти 7 лет уже отсидел).

В чем конкретно обвиняются Зиявудин Магомедов и другие осужденные, писал здесь, и рассказывал в выпуске «Новой ВИДЕОгазеты».

Версию, как появилось это уголовное дело и почему лично мне было очевидно, что приговор будет суровым, рассказывал вот в этой программе:

Кроме того, суд решил, что Родина ошиблась, наградив Зиявудина Магомедова орденами Дружбы и  Почета. И лишила его этих наград.

Фотография Зиявудина Магомедова отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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