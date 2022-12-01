Мнение: Голод в Британии и США, демократия по-канадски и стотысячные митинги в Мадриде

1. В англоязычной Википедии есть целая отдельная статья, которая называется «Голод в Соединённом Королевстве». И посвящена она отнюдь не только знаменитому голоду в Ирландии в середине XIX века, окончившемуся гибелью и эмиграцией миллионов ирландцев. Нет, основная часть статьи – про современный голод. Там пишут, что из-за роста цен на еду в последние 15 лет угроза голода в Британии постоянно растёт, до 70-80% детей в некоторых школах недоедают, с 2020 года страна была вынуждена обратиться за помощью к международному агентству ЮНИСЕФ, чтобы накормить детей (ссылка).



Голод является серьёзной проблемой и в США. Не далее как в этом сентябре администрация президента Джо Байдена призвала покончить с проблемой голода к 2030 (ссылка 1, ссылка 2), на это будет выделено 8 миллиардов долларов. Впрочем, в эту сумму пойдут и затраты на борьбу с ожирением: пока одни американцы, в первую очередь дети, голодают, другие едят за двоих.

2. Руслан Осташко приводит очередной пример лицемерия западных политиков (ссылка 1, ссылка 2):



Трюдо: «Я думаю, что у нас крепкая, функционирующая демократия, и публичные протесты являются важной частью обеспечения того, чтобы мы получали месседжи… но использование протестов для требования изменений в государственной политике вызывает беспокойство».

…Канадский премьер сказал, что митинги нужны, но к изменениям в политике страны они не приведут.

Джастин Трюдо назвал публичные протесты «важной частью демократии», но тут же добавил, что если они направлены на изменение политики страны, то это «вызывает беспокойство».

Кратко: ходите, кричите, рисуйте баннеры и громко требуйте, но не беспокойте чиновников.

3. Митингуют сейчас не только в Канаде. В Испании на улицы столицы недавно вышло столько народу, сколько никогда не выходило на митинги в России (ссылка):

Акция протеста, созванная профсоюзами медицинских работников, левыми политическими партиями и различными социальными группами, прошла под лозунгом “Мадрид восстает во имя общественного здравоохранения”.

Согласно оценкам правительства, на улицы вышло около 200 тысяч человек. Однако организаторы утверждают, что число демонстрантов превысило 650 тысяч человек.

Для Испании 650 тысяч — это много, как 2 миллиона для России. Простые испанцы не понимают, почему у них в стране нет денег на здравоохранение, почему такая жёсткая нехватка медперсонала и, как следствие, недоступность медицинских услуг.

Митинги были чуть более 10 дней назад. А вчера в украинском посольстве в Мадриде произошёл теракт со взрывом (ссылка). Не исключено, что в этом инциденте испанские власти обвинят Петрова и Боширова. Качать антироссийскую тему, обвинять Россию во всех грехах, перекладывать на неё вину за собственные провалы – стало для властей европейских стран уже привычным способом отвести народный гнев.

Британские власти недавно прямо обвинили Россию в том, что в Великобритании началась рецессия. Чешские власти, вопреки пророссийским взглядам немалой части чехов, успешно раскачали антироссийскую истерию, раздув шпионский скандал из-за взрывов на оружейных складах (произошедших за несколько лет до того). Испанские власти могут пойти по тому же же простому пути: искусственно слепить себе образ внешнего врага, чтобы народ ненавидел его, а не местных жуликов, бездельников и коррупционеров.