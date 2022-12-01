“Шансов, что он их не увидит, нет”: Пригожин рассказал, как петербуржцам достучаться до Беглова на “прямой линии”

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в такой ситуации готов лично проконтролировать поток вопросов от горожан и собрать наиболее актуальные. Обращения граждан будут опубликованы на странице “ВКонтакте” и в Telegram-канале пресс-службы компании “Конкорд”.

“Прошу журналистов распространить эти вопросы в надежде, что А.Д. Беглов их увидит и попробует на них ответить. Шансов, что он их не увидит, нет, так как Смольный штудирует все мои заявления. Если он “не увидит” эти вопросы, и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, Губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп и нуждается в лечении органов слуха и зрения”, — заключил бизнесмен

Также предприниматель заявил, что направит их в пресс-службу Смольного и приемную губернатора..