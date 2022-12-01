 

Польский чиновник – антироссийские санкции надо не только сохранить, но и ужесточить

01.12.2022, 20:40, Разное
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Западные санкции действенны, ведь они на самом деле ослабляют Россию, считает полномочный представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин. В Twitter он, однако, признал, что этого мало и санкционный режим необходимо ужесточить, поэтому и следует разработать очередные инструменты, благодаря которым можно будет нанести дополнительный удар по России.


АР

«Санкционный режим, введённый Западом после агрессии РФ в отношении Украины, необходимо сохранить, и даже ужесточить», — написал во вторник в Twitter полномочный представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин. 

Чиновник уверен, что необходимо разработать дополнительные инструменты, нацеленные на ослабление «российской агрессии» против других стран. «Очередные действия российских властей на международной арене показывают, что санкции Запада — хоть они и недостаточны — приносят результаты и на самом деле ослабляют возможности российских властей финансировать войну», — пояснил он.


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