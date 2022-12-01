 

Елена Летучая, Анфиса Чехова, Алика Смехова и другие гости паблик-тока о ментальном здоровье

01.12.2022, 20:31, Разное
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В минувший вторник в столице состоялся паблик-ток на актуальную тему “Как сохранить психологическое и ментальное здоровье”. Мероприятие прошло в рамках проекта  #ПроBeauty, посвященного тенденциям и новинкам индустрии моды и красоты, вопросам стиля и здорового образа жизни. В злободневной дискуссии приняли участие звезды российского шоу-бизнеса Елена Летучая, Анфиса Чехова, Алика Смехова, Мария Кожевникова, Катя Гордон, Анна Чурина, Надя Ручка, Ольга Кабо и многие другие.

Алика СмеховаАнфиса ЧеховаЕлена ЛетучаяМария КожевниковаКатя ГордонНадя РучкаАнна ЧуринаОльга Кабо


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