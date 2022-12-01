 

Отари Гогиберидзе и Яна Лапутина об 11-летии клиники “Время Красоты” и секретах семейного счастья

01.12.2022, 20:31, Разное
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Как изменился ваш проект по сравнению с первым годом работы?

Яна Лапутина: “Время Красоты” открывалась как клиника одного ведущего хирурга — Отари Гогиберидзе. И мы планировали долго работать в таком формате. Потом поняли, что для развития бизнеса и оправдания доверия наших пациентов, которые не всегда могут позволить себе операции у Отари, мы должны предложить более широкий выбор специалистов и услуг. Со временем у нас появились новые хирурги, косметологи, операции, процедуры. Что осталось неизменным — это профессионализм, качество и медицинская экспертиза. И конечно, мы очень дорожим нашей репутацией.

Отари Гогиберидзе: Клиника, безусловно, выросла серьезно: появилось больше оборудования, специалистов, возможностей. Сегодня у нас очень слаженная работа пластических хирургов и врачей-косметологов. Хирурги назначают операции, а врачи-косметологи помогают решить косметологические проблемы или восстановиться с помощью аппаратных или инъекционных методик. Настоящая командная работа.

Какие новинки появились в этом году?

Яна Лапутина: Например, аппарат Vivace — это микроигольчатый Rf-лифтинг. Также купили аппарат Hydra Facial, он давно на рынке и замечательно дополнил наши возможности. Важное достижение врачей клиники — создание сложных косметологических протоколов, которые состоят из нескольких аппаратных и инъекционных методик, что позволяет всегда добиваться качественного, пролонгированного эффекта.

Говорят, бизнес с близкими людьми лучше не вести, а вам это удается — в чем секрет?

Яна Лапутина: Мы знакомы с 2006 года. Это долгие партнерские отношения. Основной секрет — четкое разделение функций. Отари Теймуразович полностью погружен в медицинские вопросы и занимается этой стороной нашей работы, а я — административными задачами, продвижением, финансами, позиционированием клиники на рынке.

Отари Гогиберидзе: Мы хорошо понимаем друг друга. Яна знает все о пластической хирургии (ее папа — знаменитый пластический хирург), она отлично управляет бизнес-процессами, клиникой, а я люблю свое дело. Каждый занимается тем, что любит и знает лучше всего.

Яна, Отари делал вам операции?

Яна Лапутина: Да, тогда я не была его женой — в 2007 году он провел мне ринопластику, идеальную, как мне кажется. В этом году я сделала еще маммопластику, но у другого нашего врача, Елены Александровны Мироновой. Результат — отличный. В медицинских кругах есть примета — нельзя оперировать близких людей. Как владелец клиники и пациент могу сказать, что доверяю всем нашим специалистам.


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