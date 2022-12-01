Оставьте лучше на полке: главные антитренды зимы-2022-2023

С приходом зимы возникает желание начать жизнь с чистого листа. Многие девушки начинают с того, что пересматривают свой гардероб и меняют стиль. От каких вещей пора избавиться этой зимой, расскажет эта статья.

Базовый гардероб

Стилисты проанализировали модные течения прошлых сезонов и выявили антитренды, которых не должно быть в современном гардеробе. Например, былую популярность утратило короткое вязаное платье.

Его часто можно было увидеть в сочетании с ботфортами и кожаной курткой. На смену пришли трикотажные модели длины макси или миди. В этом сезоне антитрендом также стал объемный снуд.

В моду вошел прямой шарф из плотного материала. Он хорошо сочетается с любой верхней одеждой, смотрится стильно и элегантно. Свитера с вырезом в виде буквы “V” уступили модный пьедестал моделям с горлом на молнии.

Антитрендом стал и джемпер с пайетками.

На смену ему пришли однотонные модели крупной вязки. Абсолютным хитом станет свитер с объемными рукавами, лучше всего белого, бежевого или молочного оттенка. Средняя посадка на джинсах тоже вошла в список антитрендов.

В моде брюки с высокой посадкой, которая закрывает поясницу: можно сочетать с укороченным верхом. Завершают перечень массивные кроссовки: в новом сезоне актуальными будут более аккуратные и изящные модели.

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Верхняя одежда

Зимняя одежда должна быть не только теплой и удобной, но и стильной. Дутая куртка-пиджак в новом сезоне перестала отвечать этому запросу.

Объемные изделия смотрятся выигрышно только на высоких и стройных девушках, на остальных выглядят нелепо. Это же правило касается и оверсайз-моделей верхней одежды.

Объемные изделия лучше заменить на классическое пальто, подчеркивающие силуэт. Уходят в прошлое и норковые шубы, которые добавляли своим обладательницам не только статуса, но и возраста. На смену им пришли модели из искусственного меха. Потеряли актуальность куртки-парки.

Сейчас эта модель будет уместна лишь на загородных прогулках. Длинный пуховик был в тренде прошлой зимой, но сдал свои позиции в этом сезоне.

Такие модели неудобны в носке, добавляют объема, сковывают движения.