Скандалы: В Петербурге ответственность за «зимние» травмы горожан теперь будут нести управляющие компании

В Северной столице власти переложили ответственность за неэффективную уборку наледи с крыш на управляющие компании

Таким образом, если горожане будут получать травмы от сосулек, ущерб возмещать будут УК, а не Смольный. Об этом стало известно в прямом эфире радио «Комсомольская правда Петербург». Там на вопросы отвечал вице-губернатор Анатолий Повелий.

«Если дом нежилой – ответит собственник», — сообщил чиновник.

Он отметил, что горожане могут обращаться с жалобами в городской мониторинговый центр по номеру 004 или 410-73-78.

Повелий также порекомендовал горожанам выбирать «правильную обувь» и заверил, что в этом сезоне город будут убирать так, чтобы падало как можно меньше людей.

Таким образом, администрация Александра Беглова переложила ответственность за плохую зимнюю уборку на управляющие компании. Не исключено, что петербуржцам придется пережить еще один «снежный коллапс». Подобным образом ситуация складывалась в прошлом году. Тогда в травмпунктах фиксировались огромные очереди. Многие пациенты поскальзывались на тротуарах или получали травмы из-за сосулек.

Марина Малахова