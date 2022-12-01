Гузеевна дала обет – Личное мнение

Лариса Гузеевна — женщина устоявшаяся. С устоявшимся мировоззрением, в смысле, и привычками — как-никак, баб Ларе 63 года.

Но всё это оказалось не преградой, чтобы сделать себя до Нового года лучше. Гузеевна решила наказывать себя за каждое нецензурное слово в декабре.



Некоторые настроены скептически. Фото: Соцсети

«Даю себе обет: до Нового года сама себя штрафую за любое грязное слово», — объявила Гузеевна.

Давайте разбираться, почему Гузеевна неправа.

Нет, отсутствие ругательств в лексиконе — это правильно. Смешно выглядит, когда пенсионерка ругается матом. Но давайте поставим себя на место баб Лары и попробуем рассмотреть ситуацию с её точки зрения.

Вот ты всю жизнь была несдержанна на язык. Что-то не то или не так — ругнулась.

А теперь нельзя — дала обет. Значит, нужно язык прикусить и… И лопнуть от переполняющих негативных эмоций, что ли?

Сможет ли человек, привыкший всё вываливать наружу, сдерживать теперь всё это внутри?

Теоретически, конечно, сможет. На практике же возможен инцидент, когда тебя просто порвёт.

Весь день Гузеевна будет ходить и копить в себе потоки негативной энергии. Сжав зубы, она терпит и терпит, потому что дала обет. А люди вокруг этого не замечают и продолжают вести себя как обычно. У Лары копится, копится всё, а потом она приходит домой.

И тут, чуть расслабившись, опять кто-то говорит что-то не то или делает. Мелочь, ерунду, но внутри Гузеевной уже критическая масса энергии.

А если прорвёт? На мужа, на подругу или на соседа. И человек огребёт ни за что. Да даже если и за что, то всё равно несоразмерно сделанному.

К чему это я? Ах, да: если ты хочешь избавиться от чего-то — неважно, от чего именно! — будь то лишний вес, несдержанность речи или вредная какая привычка, то нужно не давать обеты, а провести внутреннюю работу. Решить самой, почему тебе это нужно, и только в этом случае всё может закончиться хорошо.

А так — нет, не выйдет. Даже если Гузеевна продержится до полуночи 31 декабря.

А вы давали себе обеты? Какие? И чем закончилось?

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