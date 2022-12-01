В рамках борьбы за национальные культурные ценности российских авиадиспетчеров обяжут говорить в эфире только по-русски

Власти обеспокоились «непатриотичными» стандартами коммуникации между авиадиспетчерами и пилотами – как выяснилось, общение происходит только на английском языке, а переговоры по-русски не только не пользуются популярностью, но и прямо воспрещаются служебными инструкциями.

Подобная норма противоречит государственной политике Российской Федерации в сфере охраны культурного суверенитета, её стремлению продвигать русский язык в мире и защищать его от посягательств недоброжелателей. В связи со вскрывшимися обстоятельствами недавно был проведён срочный круглый стол, где представители Госдумы и Федерального агентства воздушного транспорта обсуждали необходимые меры.

Предварительно решено срочно разрабатывать новые стандарты, в соответствии с которыми весь радиообмен, в том числе и с иностранными пилотами, с 1 июня 2023 года будет вестись исключительно на русском языке. До того планируется выделить пять месяцев на переходный период: в течение этого времени летчики из зарубежных стран смогут выучить русский язык и «иным образом подготовиться к полётам в российском воздушном пространстве».

—