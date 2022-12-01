 

“Сделал все, что мог”: опустошенный принц Гарри сделал заявление после информации о разводе с Маркл

01.12.2022, 19:32, Разное
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В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл со скандалом отказались от королевских обязанностей и вместе с маленьким сынишкой перебрались в США, где живут по сей день. Позже стало известно, что герцогиня Сассекская ждет второго ребенка. 4 июня 2021-го на свет появилась дочь перебравшейся за океан пары. До недавнего времени казалось, что, покинув Лондон, семья живет счастливо…

Сомневаться в крепкости брака Меган и Гарри стали недавно, когда в Сети появилась информация от неких источников о том, что знаменитая пара находится на грани развода. Эти слухи многих удивили, ведь уже анонсирован документальный фильм об отношениях Сассексов.

Сегодня “Нетфликс” представил трейлер документального фильма “Гарри и Меган”, в съемках которого приняли участие сами супруги. В коротком ролике сын Карла III с опустошенным видом произносит: “Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Я сделал все, что мог, чтобы защитить свою семью”.

Это короткое заявление Гарри, вероятно, должно заставить публику ждать с нетерпением премьеры фильма, ведь тогда все узнают, что же на самом деле происходило в королевской семье в последние годы. Картина еще не вышла, а ее уже назвали скандальной, и, кажется, уже понятно почему.


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