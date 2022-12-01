 

“Любимая, родная”: с отправившейся на небеса Долиной совершили таинство в храме

01.12.2022, 19:32, Разное
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Недавно Лариса Долина сообщила о завершении гастрольного тура по российским городам. Народная артистка встречалась с поклонниками на протяжении двух месяцев, собирала полные залы. Она посетила 17 населенных пунктов. После выступления в последнем городе певицу ждал долгий перелет на небесах в Москву.

Находясь, вероятно, еще в полете, Долина вспомнила, что 1 декабря – особенный день для нее. Ровно 16 лет назад появилась на свет дочь Юлии Началовой Вера Алдонина. Лариса Александровна является крестной матерью юной девушки. Пересматривая архивные фотографии, артистка вспомнила таинство в храме, которое совершили с ней в начале 2007 года.

Старыми снимками Долина поделилась в своем телеграм-канале. Певица также опубликовала видео, которое записала специально для Веры. “Любимая, родная моя девочка. Я до сих пор помню, как несла тебя трехмесячную на руках в храм. Очень горжусь тем, что стала твоей крестной”, – обратилась артистка к девочке.

Напомним, Юлии Началовой не стало весной 2019 года. Певица скончалась на 39 году жизни из-за от заражения крови и сердечной недостаточности. Лариса Долина тяжело переживала утрату близкого человека.


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