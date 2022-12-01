 

Лиза Арзамасова, Любовь Аксенова, Аврора и другие гости премии “‎Сделано в России”

01.12.2022, 19:10, Разное
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Накануне в столице состоялась ежегодная премия “Сделано в России”, которую “Сноб” вручает с 2011 года. Традиционно заветная статуэтка присуждается ярким проектам, придуманным и реализованным россиянами в нашей стране. А выбирают лучших из лучших редакция “Сноба”, члены клуба и читатели — в этом году голосование завершилось 25 ноября. 

Среди гостей премии традиционно засветились звезды кино, музыки, театра и литературы: Лиза Арзамасова, Любовь Аксенова, Аврора, Константин Крюков, Маша Цигаль, Мария Янковская, Ваня Чебанов, Полина Фаворская, Владимир Маркони, Катя IOWA, Рита Дакота, ST и многие другие.

Любовь АксеноваАврораЛиза АрзамасоваКонстантин Крюков с супругойМаша ЦигальПолина ФаворскаяВаня ЧебановВладимир МаркониМила ЕршоваSTКатя IOWA и Рита Дакота


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