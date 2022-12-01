 

Дочь Пола Уокера опубликовала редкую фотографию с покойным отцом

01.12.2022, 19:10, Разное
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Накануне в Голливуде вспоминали звезду “Форсажа”, актера Пола Уокера, который ушел из жизни 9 лет назад. По случаю годовщины на связь с подписчиками вышла 23-летняя дочь Уокера Мидоу — девушка опубликовала в своем личном блоге неизвестный снимок из детства, где запечатлена вместе со знаменитым отцом. На трогательной черно-белой фотографии Пол учит маленькую дочь играть в боулинг.

9 лет без тебя. Я люблю тебя, мой ангел, – написала Мидоу в посте.

Отметим, что коллеги по культовой франшизе “Форсаж” тоже не забывают Пола. Вчера память актера почтил Вин Дизель — он опубликовал кадр из легендарного боевика, сопроводив ее трогательным посланием к покойному другу. Кстати, Дизель и Мидоу регулярно общаются — в этом году они воссоединились на свадьбе Джорданы Брюстер (экранная супруга Уокера Миа Торетто в “Форсаже”).

Напомним, что Пол Уокер погиб в 2013 году в автомобильной катастрофе. Актер успел сняться в шестой части “Форсажа”, а уже в следующем эпизоде его образ воссоздали с помощью компьютерной графики и дублеров, которыми выступили его братья Калеб и Коди.

Вин Дизель, Мидоу Уокер, Лудакрис


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