С уровнем железа все не так: мифы о шпинате и его пользе (а людям с артритом и не только он вовсе противопокзан)

Зеленые овощи обязательны для здорового образа жизни. Листовая зелень с высоким содержанием белка чрезвычайно важна для хорошего здоровья. Особенно диетологи хвалят шпинат. О его полезных свойствах ходят легенды. Но так ли он полезен и что будет, если переедать шпинат регулярно? Вот о чем нужно знать каждому, кто следит за своим здоровьем.

Реальная польза шпината

Эти зеленые листья универсальны, поэтому их можно включать в свой рацион как в сыром, так и в приготовленном виде. От смузи и супа до омлета свежих салатов — шпинат можно употреблять разными способами. В нем мало калорий, он насыщен полезными питательными веществами, богат необходимыми минералами и витаминами, такими как кальций, магний, железо, витамины А, С и К.

Да, включение этих зеленых листьев в ваш рацион уменьшит уровень сахара в крови, а гемоглобин, наоборот, повысит. Ежедневное употребление небольшой миски шпината не вредит здоровью и не приводит к каким-либо побочным эффектам. Но вот избыточное количество шпината может повлиять на ваше здоровье не лучшим образом.

Отравление

Шпинат содержит соли щавелевой кислоты, потому его не стоит есть людям, страдающим подагрой, ревматизмом и артритом. Также в нем есть оксалаты — вещества, вызывающие аллергическую реакцию. Помимо набора минералов и витаминов, листовой зеленый овощ содержит гистамин, химическое вещество, которое может вызвать псевдоаллергический эффект.

Проблемы с желудком и почками

В шпинате много клетчатки, поэтому он может привести к проблемам с желудком, таким как вздутие живота, газы и спазмы. Возможна токсическая реакция. Слишком большое потребление шпината может оказать пагубное воздействие на организм.

Камни в почках — противопоказание к употреблению шпината. Если в организме увеличивается количество щавелевой кислоты, почкам трудно ее выводить. Следовательно, камни из оксалата кальция накапливаются, увеличивая риск образования камней в почках.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Дефицит питательных веществ

Шпинат содержит щавелевую кислоту, и когда количество этого соединения в организме человека превышает нормальный уровень, это влияет на его способность усваивать другие минералы. Это может привести к дефициту питательных веществ. Вот почему рекомендуется, чтобы особенно дети были осторожны с потреблением шпината. Растущему организму нужно много питательных веществ, а кислота мешает их нормальному усвоению.

Вместе с тем, польза от содержания огромного количества железа в шпинате сильно преувеличена. Анемию он не вылечит, а в больших количествах может только навредить. Да, он может незначительно поднять уровень красных кровяных телец, но если каждый день переедать шпина, эффект будет обратным.

Проблемы с суставами

Щавелевая кислота в сочетании с пурином — еще одним соединением, содержащимся в шпинате — может вызвать подагру, которая является разновидностью артрита. Для людей, которые страдают от болей в суставах, отеков и воспалений, избыток шпината может только усугубить симптомы.

Но стоит помнить, что негативные реакции крайне редко проявляются, если употреблять шпинат умеренно, как добавку к блюдам, а не как основной рацион. Ведь не зря говорится, что все хорошо в меру. В целом это действительно очень полезный природный продукт, обладающий многими преимуществами для здоровья.