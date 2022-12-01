“С помощью хирургии”: перетянувшей лицо Успенской поставили диагноз

В свои 68 лет

эстрадная певица Любовь Успенская выглядит молодо и сексуально. Женщина носит

откровенные наряды, делает вызывающий макияж и прическу. За спиной у нее

шепчутся недоброжелатели: мол, хватит уже перетянувшей лицо Успенской ходить по

врачам да косметологам. Но, кажется, Любовь Залмановна никого не собирается слушать.

Блогер Елена

Щеголева не осталась в стороне от разговоров о пластических операциях Успенской

и выразили свое мнение. Особое внимание досталось губам артистки. Блогер, можно

сказать, поставила диагноз Любови Успенской — “самостоятельная”.

“Любовь в

праве сама решать, как хочет выглядеть. Нам может это нравиться или нет, для

всех понятие красоты очень индивидуально”, — говорит Елена.

Сама же девушка

утверждает, что никогда не прибегала к помощи всевозможных улучшений, ни

хирургических, ни косметологических. Правда это или нет — проверить трудно. Современная

индустрия красоты шагнула сильно вперед, многие инъекции выглядят “как

родные”.

“Да и в губах ли дело, главное, что бы

они не мешали ей петь”, — делится Щеголевой мнением о губах Любови

Успенской.