 

“С помощью хирургии”: перетянувшей лицо Успенской поставили диагноз

01.12.2022, 18:07, Разное
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В свои 68 лет
эстрадная певица Любовь Успенская выглядит молодо и сексуально. Женщина носит
откровенные наряды, делает вызывающий макияж и прическу. За спиной у нее
шепчутся недоброжелатели: мол, хватит уже перетянувшей лицо Успенской ходить по
врачам да косметологам. Но, кажется, Любовь Залмановна никого не собирается слушать.

Блогер Елена
Щеголева не осталась в стороне от разговоров о пластических операциях Успенской
и выразили свое мнение. Особое внимание досталось губам артистки. Блогер, можно
сказать, поставила диагноз Любови Успенской — “самостоятельная”.

“Любовь в
праве сама решать, как хочет выглядеть. Нам может это нравиться или нет, для
всех понятие красоты очень индивидуально”, — говорит Елена.

Сама же девушка
утверждает, что никогда не прибегала к помощи всевозможных улучшений, ни
хирургических, ни косметологических. Правда это или нет — проверить трудно. Современная
индустрия красоты шагнула сильно вперед, многие инъекции выглядят “как
родные”.

“Да и в губах ли дело, главное, что бы
они не мешали ей петь”, — делится Щеголевой мнением о губах Любови
Успенской.


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