И не надо винить Америку — Politico о просчётах в экономической стратегии Европы

Европа обвиняет Штаты в том, что они якобы наживаются на конфликте на Украине. Однако автор статьи в Politico отмечает: европейцы могли бы быть в таком же положении, если бы сами не стали зависимы от российского газа, если бы сами инвестировали в технологии и инновации. Так что их обвинения — от зависти.



AP

В Европе холодает, её экономика и население страдают и во всех бедах они обвиняют Америку, пишет главный европейский корреспондент Politico Мэттью Карничниг. По его словам, европейские политики давно полюбили такую стратегию. Будь то конфликт на Украине (они утверждают, что Вашингтону не следовало расширять НАТО), стихийные бедствия (они обвиняют американцев в излишнем использовании внедорожников, что подпитывает изменение климата) или упадок французского языка (всё из-за бескультурного Голливуда) — Америка неизбежно оказывается виноватой, пишет автор статьи.

И вот теперь европейские чиновники пытаются обвинить «жадных американцев» в том, что они опустились так низко, что даже воспользовались ситуацией на Украине. «Они говорят, что именно США выигрывают от ситуации, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия».

«Если оставить в стороне тот факт, что Украина рухнула бы несколько месяцев назад, если бы США не вмешались», прямое влияние конфликта на экономику Америки с оборотом $26 трлн от продажи природного газа и оружия — «это капля в море».

Во-первых, США экспортируют менее 10% добываемого ими природного газа. «Хотя европейцы по понятным причинам расстроены тем, что их цены на газ в четыре раза выше, чем в США, никто не говорил им становиться зависимыми от российского газа или отключать отлично работающие атомные электростанции (на самом деле, Вашингтон годами говорил им этого не делать)», — пишет журналист издания.

Обвинение в том, что Америка наживается на торговле оружием, по словам автора статьи, не менее беспочвенно. Из военной помощи, которую США на данный момент предоставили Украине, большая часть оборудования была передана бесплатно. Хотя сами оборонные предприятия в США выиграют от более высокого спроса на вооружения, по идее, такая же тенденция должна быть и у европейцев. Но выходит иначе, и причина, по мнению обозревателя, в том, что Европа недостаточно инвестировала в свою оборонную промышленность.

Например, недавно Германия решила закупить американские истребители F-35, потому что в Европе просто нет альтернатив. А Польша стала закупать танки у Южной Кореи, а не у Германии, из-за выгодной цены, а также из-за политической неопределённости в Берлине.

Больше всего Европа сейчас боится американских законов, которые вводят субсидии для технологичных и экологичных американских компаний; она боится, что американские инвестиции подорвут европейскую промышленность. «Неудобная правда, однако, заключается в том, что европейцам трудно заставить свои собственные компании инвестировать во внутренний рынок, потому что правительства уделяют больше внимания субсидированию счетов за газ для домохозяйств, чем помощи промышленности региона в преодолении кризиса», — пишет автор статьи. «Европа неконкурентоспособна во многих областях, в частности, когда речь идёт о стоимости электроэнергии и газа», — заявил управляющий брендом Volkswagen Томас Шефер.

«Тем не менее спросите в правительственном квартале Берлина, что на самом деле сдерживает экономику Германии в наши дни, и ответ ясен», — пишет автор статьи. Он приводит стандартный ответ на этот вопрос: «США проводят промышленную политику с протекционистскими тенденциями».

Но, по его словам, администрация Байдена, вероятно, даже не думала о Европе, когда принимала решение о субсидиях, — явно не против Европы они были направлены. «Если речь идёт об инновациях, Европа — это пустыня. В Европе нет своих Apple, Google или Tesla. На деле рыночная стоимость Tesla в четыре раза выше, чем у всего немецкого автопрома. Поэтому трудно не сделать вывод, что обвинения Европы проистекают из кое-чего иного — зависти».

Несмотря на политические разногласия, Америка ещё никогда не была столь сильна в военной или экономической сфере. А Европа, наоборот, стала более зависимой от США. «Но европейцам стоило бы признать, что они сами виноваты в своих нынешних бедах», — делает вывод журналист Politico.