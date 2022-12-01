ZDF – бундестаг признал голодомор геноцидом и призвал помочь Украине

Бундестаг большинством голосов признал и осудил голодомор 1930-х годов как геноцид, пишет немецкий телеканал ZDF. Фракции левых и АдГ воздержались от голосования, отметив, что не одобряют эту инициативу. Между тем, её сторонники постарались подчеркнуть связь прошлых событий с нынешней ситуацией на Украине и призвали сделать всё возможное, чтобы помочь Киеву этой зимой.



AP

Бундестаг признал и осудил голодомор 1930-х годов на территории Украины как геноцид,* пишет немецкий телеканал ZDF. В среду вечером парламент принял соответствующую резолюцию подавляющим большинством голосов по требованию парламентских групп СДПГ, зелёных, СвДП и ХДС/ХСС.

Парламентские группы Левой партии и АдГ воздержались от голосования. Выступавшие от всех парламентских групп осудили голодомор как историческое преступление против человечества и привлекли внимание к ситуации на Украине.

Робин Вагенер от фракции зелёных заявил, что «диктатор в Кремле снова пытается уничтожить Украину». Один из авторов инициативы, Дитмар Нитан из СДПГ, также увидел в событиях прошлого «ужасающую связь с настоящим». По его словам, важно противостоять историческим ревизионистским тенденциям со стороны России.

В свою очередь Кнут Абрахам от ХДС, который является членом Комитета по правам человека и гуманитарной помощи, отметил: «Мы видим ту же волю к геноциду сегодня, сегодня, через холод и замерзание». Его коллега по парламенту Михаэль Бранд также подчеркнул, что, следуя исторической ответственности, Украине необходимо помочь всеми доступными средствами и в сегодняшней ситуации: «Иначе мы будем виновны во второй раз».

Между тем, политик Левой партии Грегор Гизи предостерёг от приравнивания преступлений Гитлера к действиям Сталина, а также от использования термина «цивилизационный разрыв» для обоих в одном и том же смысле. «Сталин был плохим, очень плохим, но он не был Гитлером», — заявил Гизи, добавив, что левые осуждают преступления, но при этом критикуют выдвинутое предложение, касающееся голодомора.

Во время дебатов в качестве гостей в бундестаге присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев, а также его предшественник на этом посту, нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, пишет ZDF.

Католическая организация помощи Восточной Европе Renovabis приветствовала резолюцию. Наконец-то страдания украинцев признаны, объяснил глава Renovabis Томас Шварц во Фрайзинге. Долгое время судьба украинского народа не присутствовала в сознании немцев — однако теперь ситуация изменилась. «Сегодня весь мир видит, как людей на Украине лишают средств к существованию путём целенаправленного разрушения инфраструктуры», — заявил Шварц.

Он призвал сделать всё возможное, чтобы этой зимой на Украине были тепло, электричество и вода и чтобы не произошло новой гуманитарной катастрофы.

Как напоминает немецкий телеканал, причиной голодомора стали коллективизация сельского хозяйства и зерновые сборы по приказу Иосифа Сталина. В 1932—1933 годах она стоила жизни нескольким миллионам человек. С точки зрения Украины, катастрофа была сознательно вызвана тогдашним советским правительством.

Украина оценивает голодомор как геноцид. Ватикан и некоторые другие государства уже одобрили эту интерпретацию, РФ её отвергает, отмечает ZDF.

* Российский МИД прокомментировал принятие резолюции. «Налицо очередная попытка оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России», — говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что голод «бушевал» в 1932—1933 годах не только на Украине, но и на всей территории СССР.