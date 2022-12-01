 

Рози Хантингтон-Уайтли показала редкие фото детей от Джейсона Стэтхэма

01.12.2022, 17:49, Разное
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В минувший четверг 35-летняя Рози Хантингтон-Уайтли обрадовала поклонников редким контентом. В своем личном блоге, который начитывает 16 миллионов подписчиков, экс-“ангел” Victoria’s Secret опубликовала новые фотографии 5-летнего сына Джека и 11-месячной дочери Изабеллы, которых она растит вместе с возлюбленным-актером Джейсоном Стэтхэмом.

Отметим, что впервые лицо малышки Изабеллы Рози показала лишь в начале ноября этого года. Девочка родилась в “магическую” дату – 2.02.2022. А о беременности модель объявила в середине августа 2021-го. Вскоре после родов модель показала их семейное гнездышко, а также опубликовала ню-фото, сделанное во время второй беременности, и рассказала о том, как прошли эти 9 месяцев.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм вместе с 2010 года, уже 12 лет. В январе 2016 года звезда боевиков сделал своей избраннице предложение, а всего через несколько месяцев после помолвки, 24 июня 2017 года, у пары родился сын Джек. Отметим, что ранее Рози и Джейсон заявляли, что не спешат идти к алтарю, пока их дети не подрастут, поэтому пока они все еще пребывают в статусе жениха и невесты. 


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