Вышел трейлер долгожданного документального шоу о принце Гарри и Меган Маркл

Буквально несколько часов назад стриминговый гигант Netflix опубликовал первый тизер грядущего документального сериала о герцоге и герцогине Сассекских. Проект под названием “Гарри и Меган” готовился более года и выйдет на сервисе 8 декабря. Как и было заявлено ранее, режиссером выступила постановщик четвертого сезона “Рассказа служанки” и номинантка на премию “Эмми” Лиз Гарбус. Если на вашем устройстве видео недоступно, вы можете посмотреть его в нашем Telegram-канале.

Напомним, что дата выхода реалити-шоу была обнародована более недели назад. Известно, что шоу должно было появиться в сети раньше, однако, по слухам, премьера переносилась в связи с перестановкой сил в королевской семье после смерти Ее Величества и желанием Сассекских вырезать из монтажа спорные моменты.

О том, что Гарри и Меган заключили многомилионную сделку с Netflix, стало известно в мае. Тогда инсайдеры таблоида Page Six утверждали, что пара уже пригласила в свой калифорнийский особняк операторов. Впрочем, до сих пор неизвестно, позволили ли супруги снимать своих детей: 3-летнего Арчи и годовалую Лилибет. Королевские эксперты уверены, что новый проект вызывает колоссальные опасения в Букингемском дворце, ведь на суд общественности могут попасть новые сенсационные подробности из жизни монархов.