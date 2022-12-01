 

Вышел трейлер долгожданного документального шоу о принце Гарри и Меган Маркл

01.12.2022, 17:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Буквально несколько часов назад стриминговый гигант Netflix опубликовал первый тизер грядущего документального сериала о герцоге и герцогине Сассекских. Проект под названием “Гарри и Меган” готовился более года и выйдет на сервисе 8 декабря. Как и было заявлено ранее, режиссером выступила постановщик четвертого сезона “Рассказа служанки” и номинантка на премию “Эмми” Лиз Гарбус. Если на вашем устройстве видео недоступно, вы можете посмотреть его в нашем Telegram-канале.

Напомним, что дата выхода реалити-шоу была обнародована более недели назад. Известно, что шоу должно было появиться в сети раньше, однако, по слухам, премьера переносилась в связи с перестановкой сил в королевской семье после смерти Ее Величества и желанием Сассекских вырезать из монтажа спорные моменты. 

О том, что Гарри и Меган заключили многомилионную сделку с Netflix, стало известно в мае. Тогда инсайдеры таблоида Page Six утверждали, что пара уже пригласила в свой калифорнийский особняк операторов. Впрочем, до сих пор неизвестно, позволили ли супруги снимать своих детей: 3-летнего Арчи и годовалую Лилибет. Королевские эксперты уверены, что новый проект вызывает колоссальные опасения в Букингемском дворце, ведь на суд общественности могут попасть новые сенсационные подробности из жизни монархов. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.22 / ФБР предлагает награду за информацию о Евгении Пригожине

11.11.20 / Закат в Шотландии: брат Кейт Миддлтон устроил своей невесте необычное свидание

30.07.22 / ОВК начала поэтапное возобновление производства вагонов

25.08.22 / Скандалы: От главного таланта до вечных травм

18.10.22 / “Не может встать”: Сраженная раком Вайкуле плюхнулась в конвульсиях при всем честном народе

08.04.22 / Политолог Захаров: опыт казаков по наведению порядка в Крыму необходим в Донбассе

13.11.20 / В Ирландии бык случайно опрокинул культовый камень и ферму окутали несчастья

18.06.21 / Почему волосы секутся и что с этим делать. Домашние средства и способы ухода за ними

05.09.20 / История: Почему Николай II не стал Петром Великим?

24.03.21 / Регина Тодоренко устроила родителям незабываемый сюрприз: “Сбылась моя мечта”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика