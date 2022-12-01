Что нужно сделать со свитером после покупки, чтобы в будущем на нем не появились катышки

Маленькие пушистые катышки заметно ухудшают внешний вид одежды, где бы они не появлялись. Такие комочки заставляют вещь выглядеть старой и даже неопрятной. Чтобы решить эту проблему, умелые хозяйки применяют самые разные лайфхаки, например, удаляют катышки бритвенным лезвием или скотчем. Однако гораздо легче предотвратить образование таких катышков. Для этого необходимо определенным образом обработать вещь почти сразу после покупки.

Что необходимо сделать

Только что купленную одежду следует замочить в чистой воде, а затем поместить в пластиковый пакет. В таком виде он отправляется в морозильную камеру.

При минимальных температурах в морозилке одежда должна храниться в течение нескольких часов. Как только вы достанете ее из холодильника, то положите в таз, наполненный теплой водой.

Последним этапом процесса должна быть сушка трикотажного изделия по всем правилам. Желательно разложить свитер на полотенце, которое впитает влагу. Потом полотенце следует заменить на сухое. Это также предотвратит растягивание вязанного материала.

В чем же секрет такого метода

Обработка “Frost” помогает смягчить пряжу. Это предотвращает появление катышков на поверхности изделия. В дополнение к этому, свитер не будет “кусаться”.