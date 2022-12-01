 

Что нужно сделать со свитером после покупки, чтобы в будущем на нем не появились катышки

01.12.2022, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Маленькие пушистые катышки заметно ухудшают внешний вид одежды, где бы они не появлялись. Такие комочки заставляют вещь выглядеть старой и даже неопрятной. Чтобы решить эту проблему, умелые хозяйки применяют самые разные лайфхаки, например, удаляют катышки бритвенным лезвием или скотчем. Однако гораздо легче предотвратить образование таких катышков. Для этого необходимо определенным образом обработать вещь почти сразу после покупки.

Что необходимо сделать

Только что купленную одежду следует замочить в чистой воде, а затем поместить в пластиковый пакет. В таком виде он отправляется в морозильную камеру.

При минимальных температурах в морозилке одежда должна храниться в течение нескольких часов. Как только вы достанете ее из холодильника, то положите в таз, наполненный теплой водой.

Последним этапом процесса должна быть сушка трикотажного изделия по всем правилам. Желательно разложить свитер на полотенце, которое впитает влагу. Потом полотенце следует заменить на сухое. Это также предотвратит растягивание вязанного материала.

В чем же секрет такого метода

Обработка “Frost” помогает смягчить пряжу. Это предотвращает появление катышков на поверхности изделия. В дополнение к этому, свитер не будет “кусаться”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12.21 / От классических до дерзких: несколько вариантов стрижки пикси для тех, кто не любит длину

07.06.22 / Мнение: Представительный состав

20.11.22 / Эксперты назвали дату выплаты россиянам помощи от ПФР по 10 тысяч рублей

29.06.21 / Княгиня Монако Шарлен перенесла несколько операций в ЮАР накануне 10-й годовщины свадьбы с князем Альбером

29.10.21 / Вечная классика и беспроигрышный вариант: как правильно выбрать текстильное пальто (трендовые модели и советы)

29.08.22 / Мнение: Заполненность ПХГ в Европе, газ по 5000 и российский индекс цен на нефть

25.02.22 / Скандалы: Шеф-редактор сайта «Ведомостей» Александр Малахов судится с работодателем

05.09.21 / Астрологи выделили четыре знака зодиака, представительницы которых могут стать самыми строгими свекровями

23.12.21 / Прически, которые делают женщину моложе. Антивозрастные варианты

24.10.22 / В Москве открылся детский экологический центр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика