«Коррупция в России полностью побеждена»: Госдума приняла решение ликвидировать Счётную палату

Государственная дума поддержала инициативу главы Счётной палаты Алексея Кудрина об упразднении высшего органа аудита и передачи его функций независимым журналистам и общественным организациям.

Как отметил последний глава ведомства, за последние 20 лет в России удалось практически полностью искоренить коррупцию и теперь госслужащие не нуждаются в дополнительном контроле.

«В 1995 году, когда создавалась Счётная палата, взятки брали на всех уровнях – от простого клерка до министра. Общими усилиями нам удалось побороть это зло, теперь коррупции и нецелевого расходования средств в России фактически нет», – заявил Кудрин.

Упразднение Счётной палаты позволит сократить расходы федерального бюджета на 2 млрд рублей в год, эти средства будут направлены на развитие отечественной культуры и закупку иностранного медицинского оборудования.

При этом информационно-пропагандистская кампания среди чиновников о вреде коррупции будет продолжена – в 2023 году планируется провести не менее 300 тематических конференций и семинаров, а также выпустить два документальных фильма о печальной судьбе госслужащих, которые брали взятки.

—