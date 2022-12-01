Скандалы: Любовь вне закона

Зачем покупают опасных животных, несмотря на запреты

В России формируется практика изъятия опасных животных у владельцев, но скандалов меньше не становится, а животных вроде львов или тигров продолжают продавать и покупать. Список животных, которых запрещено держать дома, сформирован еще в 2019 году. В него вошли десятки видов, которые могут быть опасны для владельцев и окружающих: крупные хищники, приматы, змеи, ядовитые пауки и т.п. У ограничения была временная отсечка, животные, купленные или каким-либо образом приобретенные до 1 января 2020 году могли остаться жить у владельца. А вот все, кто появился после этого срока – уже вне закона.

Внимание к теме привлек очередной случай с диким животным. В поселке Манушкино под Санкт-Петербургом на улице оказалась пума, которая сбежала из частного дома. Соседи не раз видели ее гуляющей с хозяином на поводке, но в этот раз кошка оказалась на улице одна, покусала человека и напала на собаку. Несколько недель назад в Магнитогорске несколько дней ловили обезьяну, которая бегала по улицам. Люди пытались с ней взаимодействовать: покормить, сфотографировать или даже ударить. В итоге животное забрал владелец, как выяснилось экс-участник группы «Ласковый май», который рассказал, что за обезьяной не усмотрели родители, она выбежала из вольера. А минувшим летом жителей Петербурга пугал владелец питона, который ездил с ним в метро. Подобных случаев – масса.

Как рассказали в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора, которое курирует этот вопрос, за последние два года в Северной столице было несколько фактов изъятия диких животных.

«В 2021 году была изъята сиамская кобра, которую пытались продать через Авито, это зафиксировали общественные инспекторы, потом подключились мы, — рассказал начальник отдела по надзору в сфере охоты и особо охраняемых природных территорий Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Виталий Буров, — получилось кобру перехватить, неизвестно куда бы она ушла, и что могла бы натворить. Ее конфисковали и сейчас она живет в московском зоопарке. Был случай с гастролером, который привез белого тигренка, чтобы фотографировать туристов. Была целая операция с прокуратурой, сейчас мужчина привлечен к ответственности, тигр подлежит изъятию. Далее дело — за приставами, надеюсь, животное уедет в реабилитационный центр. Точно так же изъята львица, которая уже определена в центр «Велес». В Петербургский зоопарк был передан удав, которого нашли в квартире. Новый собственник заехал и обнаружил змею: ее или бросили, или забыли».

Животными торгуют в секретных чатах

Опрошенные «Новыми известиями» эксперты отмечают, что рынок диких животных в России живет исключительно благодаря спросу. Причем клиенты делятся на два типа. Крупных кошек, рысей, львов, тигров, леопардов и тому подобное, крокодилов, волков часто покупают в подарок. Что подарить человеку, у которого все есть? Подарить пуму. Или как подчеркнуть, что ты добился успеха в жизни? Превратить свой дом в вольер для пантеры! Другая категория покупателей – это живодеры, которые эксплуатируют животных ради денег: фотосессии, участие в праздниках и тому подобное. Этот бизнес процветает на юге, в курортных зонах, а так же владельцы экзотики гастролируют по крупным городам.

«Продажа животных по доходу, наверно на третьем месте после наркотиков и оружия, — говоирт ветеринар, руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян, — торговля животными есть, несмотря на запрет. Как правило, это происходит в закрытых группах и чатах, не особо афишируется. Наши волонтеры не так давно нашли такую группу в Магнитогорске, где продавали тигрят, обезьян. Группу закрыли, но это одна из многих. При этом точно сказать, сколько в России живет львов, тигров и тому подобных животных, не возможно. Нам о них становится известно, только если что-то происходит: животное заболевает, или убегает, или к нему привлекается внимание».

Так пару лет назад Карен Даллакян выходил льва, которого в крайнем истощении изъяли у уличных фотографов. В итоге львенка по имени Симба несмотря на ковидные ограничения смогли перевести в реабилитационный центр в Танзании.

«Часто покупаются в коммерческих целях тигрята, львята, пользуются с просом дикие птицы, фотографы катаются по городам, но есть люди, которые считают, что содержать крупного хищника во дворе — это престижно, это выражение богатства. Сколько таких – мы не представляем».

«Часто покупаются в коммерческих целях тигрята, львята, пользуются с просом дикие птицы, фотографы катаются по городам, но есть люди, которые считают, что содержать крупного хищника во дворе — это престижно, это выражение богатства. Сколько таких – мы не представляем».

При этом найти объявления о продаже животных из запретного списка можно даже сейчас. Например, на одном из сайтов, посвященных экзотическим животным сообщается, что в Москве продают львят. При этом уверяют, что с документами все в порядке, хотя уже два года как держать львов запрещено.

«Предлагаю завести львенка. Продаются совершенно ручные, ласковые любящие общение с людьми львята. Котятам один месяц, росли и выросли в домашних условиях, в наличии мальчики и девочки. Идеально подходят для показа на выставках, частным питомникам, зоопарком», — говорится в объявлении.

В другом сообщении от этого автора заявлено, что, в продаже есть и другие кошки.

«Продаются котята крупных, хищных кошек для цирка, питомника, зоопарка. Леопард, тигр, лев, пума, пантера, ягуар, рысь в наличии и на заказ. Малыши этих крупных кошек родились в питомнике, регулярно проходят ветконтроль, здоровы и ухожены. Котята легко приручаются и близко привязываются к человеку в домашних», — сообщает продавец.

Просят за особь от 160 тысяч рублей.

К изъятию добавят штраф

Как рассказал «Новым известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, в ближайшее время будут внесены поправки в КоАП РФ, которые предусмотрят штрафы за домашнее содержание животных из запретного списка. Максимальное наказание – до 150 тысяч рублей. Поправки уже прошли первое чтение в нижней палате Парламента.

«Штраф должен работать как по категории частных владельцев, так и по тем, кто используют животных для прибыли, — говорит депутат, — долгое время подобное животное было модным подарком. Кстати, челябинский зоопарк был отчасти сформирован из таких «подарков» и на вольерах даже были данные, что это животное передано зоопарку таким-то человеком. Подарили, а куда девать, он не знает. Передать зоопарку — это самое гуманное, что он мог сделать. Сейчас вместе с таким «подарком» будет идти штраф в 150 000. Кроме того, штраф призван привлечь к ответственности «пляжных фотографов». Для них не хватало наказания за незаконную предпринимательскую деятельность, поэтому приходится добавлять в КоАП новые составы. Сейчас мы фиксируем сокращение этого рынка, связанного с продажей экзотических диких животных, поскольку сократился спрос. Были даже объявления о раздаче за рубль крокодилов и т.п. Но проблема остается в секторе, где крутятся деньги, это использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях, частные зоопарки, фотографы, ребята которые на день рождения домой приведут хоть слона. Отчасти все это держится на спросе. Если бы не заказывали и не фотографировались, это бы ушло само собой. Трагедия в том, что долго такие животные не живут».

По словам ветврача Карена Даллакяна, сейчас в России нет проблем с тем, куда забирать подобных животных. Есть приюты и питомники, где принимают диких зверей, готовы принимать официальные, в том числе государственные зоопарки. Единственная сложная категория – медведи. Как правило такие питомцы заводятся у охотников или жителей сел, которые подбирают детенышей, выкармливают, а потом сталкиваются с тем, что содержать медведя довольно сложно и дорого.

«С приютами у нас нет проблем, их хватает, работал бы закон, который позволяет изымать животных, — говорит эксперт, — единственная проблема — с медведями, с другими животными нет таких проблем. Изъятых тигров, львов и т.п. охотно берут даже зоопарки, особенно, если в коллекции нет таких видов».

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”