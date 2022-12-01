 

По стопам Ольги Орловой: 45-летняя Жасмин объявила о появлении дочери

01.12.2022, 16:45, Разное
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Недавно российская певица Жасмин отметила 45-летие. Свой день рождения артистка отметила в узком кругу друзей и близких в Израиле и в Москве. На свой возраст она совершенно не выглядит, и это заметно по ее сияющему счастливому лицу. Певица признается, что не прибегала к пластической хирургии и пользуется лишь массажами и уколами витаминов. Во многом она обязана генам, ведь у ее матери идеальная кожа.

В свежем интервью артистка поделилась и личным. Жасмин призналась, что теперь понимает, о чем говорили ее бабушки. В семье все должны быть одним целым, и никак иначе. По словам Жасмин, она будет доброй свекровью и бабушкой, балующей своих внуков.

Поэтому для будущей невестки она готова стать практически матерью. Получается, что для обретения еще оного ребенка в среднем возрасте совсем не обязательно его рожать, как это сделала Ольга Орлова. Напомним, 45-летняя певица беременна и готовится стать матерью второй раз.

Напомним, у певицы Жасмин есть старший сын Михаил, которому 25 лет, шестилетний сын Мирон, а также десятилетняя дочь Маргарита. При этом певица успевает строить карьеру и общаться с друзьями. Современные дети очень занятые, признается Жасмин. Видятся они только вечером и на каникулах.


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