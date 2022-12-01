 

Актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники русскими блюдами

01.12.2022, 16:30, Разное
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Американская кинозвезда Мила Кунис, родившаяся в украинском городе Черновцы, назвала борщ и вареники русскими блюдами. Как пишет «СТРАНА», об этом она сказала в интервью, рассказывая, какую еду готовит её мать.


AP

Родившаяся в украинском городе Черновцы американская кинозвезда Мила Кунис назвала борщ и вареники русскими блюдами. Как пишет «СТРАНА», об этом она сказала в интервью журналу Harper’s Bazaar.

Рассказывая в интервью, какие блюда готовит её мать, актриса назвала и борщ.

«Русский стол — это много еды, просто всё время. Конечно, начать можно с пельменей, вареников, тогда можно приготовить борщ, это такой очень русский суп из свеклы. Если не любите свеклу, то не ешьте. Русские любят копчёную рыбу и рыбу в целом. Солёную рыбу, копчёную рыбу. Русские или украинцы. Я понимаю, сейчас мы живём во времена, когда я больше даже не знаю, как себя называть», — призналась Кунис.

Как напоминает издание, весной прошлого года Google назвал борщ традиционным русским блюдом, что вызвало волну возмущений украинцев. К волне хейта по отношению к Google присоединился даже министр культуры Александр Ткаченко. Чиновник заявил, что «присваивать территории и прошлое — вполне в духе кремлёвцев». В итоге платформа Google была вынуждена изменить опубликованный материал.


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