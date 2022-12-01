Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ида Галич и другие на премьере Crave Airlines

Crave Theatre Moscow – первый и единственный в России театр-кабаре – выпускает уже третье по счету шоу. На этот раз с Риналем Мухаметовым, который играет обаятельного капитана авиалайнера. Вместе с ним зрители отправятся в увлекательное путешествие по миру. Запоминающиеся номера, эффектная хореография, знаменитые музыкальные композиции в новом звучании, костюмы по эскизам Игоря Чапурина, впечатляющие декорации – эстетика Crave не оставила равнодушными зрителей, среди которых – масса восторженных отзывов.

Анна Седокова Ида Галич Ольга Бузова Ольга Орлова Павел Воля Филипп Киркоров Александра Ревенко со спутником Алла Михеева Василий Козарь, Риналь Мухаметов, Олег Кулухов Виктория и Олег Шеляговы Евгений Бороденко Евгений Сангаджиев и Ксения Андриянова Катерина Шпица Елена Перминова Жасмин Игорь Чапурин Ксения Бородина Леван и Владимир Маркони Екатерина Кравченко Мария Миногарова Никита Ефремов Полина Максимова Рената Пиотровски Агата Муцениеце Сергей Филин с супругой Сердар Комбаров с супругой Сюзанна Акежева Юлианна Караулова