 

Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ида Галич и другие на премьере Crave Airlines

01.12.2022, 16:25, Разное
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Crave Theatre Moscow – первый и единственный в России театр-кабаре – выпускает уже третье по счету шоу. На этот раз с Риналем Мухаметовым, который играет обаятельного капитана авиалайнера. Вместе с ним зрители отправятся в увлекательное путешествие по миру. Запоминающиеся номера, эффектная хореография, знаменитые музыкальные композиции в новом звучании, костюмы по эскизам Игоря Чапурина, впечатляющие декорации – эстетика Crave не оставила равнодушными зрителей, среди которых – масса восторженных отзывов. 

Анна СедоковаИда Галич Ольга БузоваОльга ОрловаПавел ВоляФилипп КиркоровАлександра Ревенко со спутникомАлла МихееваВасилий Козарь, Риналь Мухаметов, Олег КулуховВиктория и Олег ШеляговыЕвгений БороденкоЕвгений Сангаджиев и Ксения АндрияноваКатерина ШпицаЕлена ПерминоваЖасминИгорь ЧапуринКсения БородинаЛеван и Владимир МаркониЕкатерина КравченкоМария МиногароваНикита ЕфремовПолина МаксимоваРената ПиотровскиАгата МуцениецеСергей Филин с супругой Сердар Комбаров с супругой Сюзанна АкежеваЮлианна Караулова 


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