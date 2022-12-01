Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ида Галич и другие на премьере Crave Airlines
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Crave Theatre Moscow – первый и единственный в России театр-кабаре – выпускает уже третье по счету шоу. На этот раз с Риналем Мухаметовым, который играет обаятельного капитана авиалайнера. Вместе с ним зрители отправятся в увлекательное путешествие по миру. Запоминающиеся номера, эффектная хореография, знаменитые музыкальные композиции в новом звучании, костюмы по эскизам Игоря Чапурина, впечатляющие декорации – эстетика Crave не оставила равнодушными зрителей, среди которых – масса восторженных отзывов.
Анна СедоковаИда Галич Ольга БузоваОльга ОрловаПавел ВоляФилипп КиркоровАлександра Ревенко со спутникомАлла МихееваВасилий Козарь, Риналь Мухаметов, Олег КулуховВиктория и Олег ШеляговыЕвгений БороденкоЕвгений Сангаджиев и Ксения АндрияноваКатерина ШпицаЕлена ПерминоваЖасминИгорь ЧапуринКсения БородинаЛеван и Владимир МаркониЕкатерина КравченкоМария МиногароваНикита ЕфремовПолина МаксимоваРената ПиотровскиАгата МуцениецеСергей Филин с супругой Сердар Комбаров с супругой Сюзанна АкежеваЮлианна Караулова
Смотреть комментарии → Комментариев нет