 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли с визитом в США впервые за 8 лет

01.12.2022, 16:25, Разное
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Последний раз наследник британского престола Уильям и его супруга Кейт были в Америке 8 лет назад — тогда пара посетила Нью-Йорк. На этот раз Уэльские отправились с редким рабочим визитом в Бостон. Отметим, что это их первая зарубежная поездка в статусе принца и принцессы. Целью стала вторая ежегодная церемония вручения премии Earthshot Prize, которая присуждается эко-активистам. В ходе мероприятия Кейт и Уильям пообщаются с функционерами об экологических проблемах, с которым сталкиваются жители Бостона, а также обсудят вопросы изменения климата. 

В первый день визита Кейт и Уильям посетили мэрию Бостона и встретились с градоначальником Мишель Ву. Для выхода принцесса Кэтрин выбрала закрытое клетчатое сине-зеленое платье Burberry и осеннее пальто Alexander McQueen в тон, а дополнила образ миниатюрной черной сумкой Mulberry и лодочками от обувного бренда Emmy London. Уильям, в свою очередь, не изменил любимой темно-синей классике и облачился в строгий костюм. 

Вечером того же дня Уэльские стали гостями баскетбольного матча между командами “Бостон Селтикс” и “Майами Хит”. Кейт появилась на публике в винтажном синем жакете Chanel из коллекции 1995 года. Примечательно, что в этом же образе в октябре принцесса посетила лондонский Олимпийский парк.


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