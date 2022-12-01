Наконец-то удалось победить серую мрачность: как сочетать трендовые броские цвета зимой-2022-2023

В 2023 году доминируют яркие цветовые сочетания. Это отличное решение на осенне-зимний сезон, так как таким образом можно несколько разбавить серую мрачность. Не стоит бояться ярких тонов, так как их можно легко добавить в свой гардероб и они смотрятся стильно и эффектно.

Однако стоит помнить о том, что чем больше цветов и узоров в наряде, тем сложнее достичь гармонии. Именно поэтому важно, чтобы доминировали 2-3 цветовых блока, а все остальные тона были просто вспомогательными.

Вот несколько советов относительно того, как правильно составить яркий и эффектный наряд и при этом выглядеть очень стильно.

Основные советы по составлению образа

Если основным ярким цветом выступает кобальтово-синий, то стоит дополнить его близким по оттенку цветом или же несколько смягчить более приглушенными тонами.

При использовании двух основных цветов нужно помнить о том, что они обязательно должны повторяться в деталях. Это могут быть узоры на одежде или же аксессуары.

Гармонию в образе можно легко сохранить, если на больших поверхностях использовать не самый яркий, а наиболее насыщенный оттенок.

В качестве баланса стоит выбирать мягкие и глубокие тона бежевого, черного, белого, серого и даже коричневого. Они будут несколько уравновешивать буйство ярких цветов.

Зимние цвета теперь отличаются яркостью и насыщенностью. Именно поэтому можно красиво сочетать зеленый с сиреневым, красный – с розовым, а бананово-желтый – с зеленым.

Вот несколько советов относительно того, с чем можно красиво сочетать яркие и насыщенные тона.

Желтый

Если модный желтый цвет кажется слишком ярким и насыщенным, то можно его несколько смягчить, если добавить более приглушенный пастельный или охристый оттенок, например горчичный или ванильный.

Они хорошо сочетаются с морским синим. Эта комбинация основана на притяжении противоположностей, поэтому прекрасно работает.

Зеленый

Это просто идеальное решение для составления модного и привлекательного образа. Можно выбрать светлый цвет зеленых листьев или же неоново-желтый. Он прекрасно сочетается с такими цветами, как розовый, белый или бирюзовый.

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Коньячно-коричневый также хорошо сочетается с более глубокими и насыщенными зеленым или голубым цветами.

Красный

Красный цвет ассоциирует собой страсть. Он достаточно яркий и эффектный, поэтому сможет отлично разнообразить осенний или зимний образ.

Отлично смотрится сочетание красного с оранжевым или же ржавчиной.

Радужные тона

Стоит проявить некоторую осторожность с радужными тонами. Если такие цвета занимают большую площадь одежды, например кардигана, то стоит использовать один из цветов узора в аксессуарах.

Апельсиновый

Это довольно яркий и насыщенный оттенок, который отлично можно сочетать с другими интересными тонами.

Например, он хорошо гармонирует с бордовым, зеленым, горчично-желтым и всеми цветами осенней палитры.

Синий

Такой цвет можно красиво сочетать с некоторыми вариантами голубого. Такие оттенки будут смягчать друг друга и не станут конфликтовать между собой.