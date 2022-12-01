 

Наконец-то удалось победить серую мрачность: как сочетать трендовые броские цвета зимой-2022-2023

01.12.2022, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2023 году доминируют яркие цветовые сочетания. Это отличное решение на осенне-зимний сезон, так как таким образом можно несколько разбавить серую мрачность. Не стоит бояться ярких тонов, так как их можно легко добавить в свой гардероб и они смотрятся стильно и эффектно.

Однако стоит помнить о том, что чем больше цветов и узоров в наряде, тем сложнее достичь гармонии. Именно поэтому важно, чтобы доминировали 2-3 цветовых блока, а все остальные тона были просто вспомогательными.

Вот несколько советов относительно того, как правильно составить яркий и эффектный наряд и при этом выглядеть очень стильно.

Основные советы по составлению образа

Если основным ярким цветом выступает кобальтово-синий, то стоит дополнить его близким по оттенку цветом или же несколько смягчить более приглушенными тонами.

При использовании двух основных цветов нужно помнить о том, что они обязательно должны повторяться в деталях. Это могут быть узоры на одежде или же аксессуары.

Гармонию в образе можно легко сохранить, если на больших поверхностях использовать не самый яркий, а наиболее насыщенный оттенок.

В качестве баланса стоит выбирать мягкие и глубокие тона бежевого, черного, белого, серого и даже коричневого. Они будут несколько уравновешивать буйство ярких цветов.

Зимние цвета теперь отличаются яркостью и насыщенностью. Именно поэтому можно красиво сочетать зеленый с сиреневым, красный – с розовым, а бананово-желтый – с зеленым.

Вот несколько советов относительно того, с чем можно красиво сочетать яркие и насыщенные тона.

Желтый

Если модный желтый цвет кажется слишком ярким и насыщенным, то можно его несколько смягчить, если добавить более приглушенный пастельный или охристый оттенок, например горчичный или ванильный.

Они хорошо сочетаются с морским синим. Эта комбинация основана на притяжении противоположностей, поэтому прекрасно работает.

Зеленый

Это просто идеальное решение для составления модного и привлекательного образа. Можно выбрать светлый цвет зеленых листьев или же неоново-желтый. Он прекрасно сочетается с такими цветами, как розовый, белый или бирюзовый.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Коньячно-коричневый также хорошо сочетается с более глубокими и насыщенными зеленым или голубым цветами.

Красный

Красный цвет ассоциирует собой страсть. Он достаточно яркий и эффектный, поэтому сможет отлично разнообразить осенний или зимний образ.

Отлично смотрится сочетание красного с оранжевым или же ржавчиной.

Радужные тона

Стоит проявить некоторую осторожность с радужными тонами. Если такие цвета занимают большую площадь одежды, например кардигана, то стоит использовать один из цветов узора в аксессуарах.

Апельсиновый

Это довольно яркий и насыщенный оттенок, который отлично можно сочетать с другими интересными тонами.

Например, он хорошо гармонирует с бордовым, зеленым, горчично-желтым и всеми цветами осенней палитры.

Синий

Такой цвет можно красиво сочетать с некоторыми вариантами голубого. Такие оттенки будут смягчать друг друга и не станут конфликтовать между собой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10.22 / Мнение: Сдувшийся Фейсбук, ложь Нью-Йорк Пост про Крымский мост и остались ли журналисты в США

06.06.21 / У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь: имя и другие подробности

29.10.22 / Для тех, кто устал от балаяжа и мелирования: “вязаный” блонд – самое горячее окрашивание осени

24.09.22 / Мнение: Ядерному взрыву – нет, нет, нет!!

06.09.21 / Российские регионы скинутся по миллиарду рублей на празднование 874-летия Москвы

27.12.20 / Посол США вызван в МИД России в связи с русофобским высказыванием актрисы Саши Грей

05.07.21 / Как перейти мост, или Как выбрать правильную стратегию в конфликте (видео)

26.07.22 / В Оренбурге задержали Мамаева и Кокорина, пытавшихся пройти на футбольный матч по чужим «паспортам болельщика»

06.03.22 / Мнение: Законный президент

21.08.20 / История: СССР выстоял бы и без ленд-лиза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика