Не стоит выкидывать порванные капроновые колготки: они пригодятся в быту

Сейчас нет дефицита капроновых колготок. Поэтому когда они рвутся, модницы их не зашивают, а сразу выбрасывают. Но не стоит спешить избавляться от рваных вещей, ведь их можно применить с пользой, если включить креативность. Есть несколько вариантов дальнейшего использования рваных колготок. Четыре из них будут представлены ниже.

Вместо ватных дисков

Конечно, для смывания с лица косметики и нанесения на него разных средств необходимо применять именно диски. Также для этих целей подойдет и обычная вата.

Но вот для стирания лака с ногтей вполне годятся капроновые колготки, а точнее их кусочки, на которые наносится жидкость для снятия. В итоге экономится такой расходный материал, как ватные диски.

Для мытья окон

Для этой процедуры можно приобрести специальные тряпки и средства. Но будет достаточно и старых капроновых колготок. Одни из них следует намочить и тщательно протереть стекла. А другими, сухими, тщательно протереть. После такой процедуры окна точно станут очень чистыми.

Хранение лука

Данный овощ заготавливают на весь зимний период для дальнейшего использования в кулинарии. Причем очень важно хранить лук в определенных условиях. Если оставить его во влажном месте, то он просто сгниет. Необходимо хранение там, где всегда сухо.

Поэтому оптимально сложить луковицы в капроновые колготки и развесить где-нибудь на кухне. Капрон точно выдержит даже большой вес, так как относится к категории крепких материалов.

Угощение для моли

Многие люди для борьбы с этим насекомым применяют душистые травы. Последние кладут в обычную стеклянную банку и ставят на пол шкафа. Хотя при этом существует риск случайно ее разбить. Поэтому для безопасности лучше сложить травы в колготки, сделав из них небольшие подушечки. Это не только эффективно, но и удобно.

Перечисленные выше приемы нацелены не полезное применение испорченных капроновых колготок. Поэтому не спешите их выбрасывать, так как они обязательно пригодятся в быту.