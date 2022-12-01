Светотерапия – самый безопасный вариант: восемь способов увеличить количество коллагена в коже

Каждая женщина хочет иметь упругую и молодую кожу в любом возрасте. Чтобы сохранить красоту, необходимо стимулировать выработку естественного коллагена в организме. Коллаген — это белок, который содержится в костях, мышцах и коже. Он служит «клеем» для тканей тела и играет важную роль в поддержании эластичности кожи и предотвращении преждевременного старения. Однако с возрастом уровень эластичности снижается вместе с уровнем коллагена в организме. Как бороться с этим естественным процессом без ущерба здоровью и кошельку?

Витамин С

Употребление в пищу продуктов, богатых витамином С и аминокислотами, поможет повысить уровень гиалуроновой кислоты в организме, которая, в свою очередь, стимулирует выработку коллагена. Большое содержание витамина C установлено в апельсинах, клубнике, брокколи, шпинате и многих других продуктах.

Гель алоэ вера

Многие средства по уходу за кожей и косметические препараты для профессионального применения сегодня содержат в своем составе алоэ вера в качестве основного ингредиента. Сам по себе гель этого растения является отличным увлажняющим компонентом. Однако алоэ вера также стимулирует производство новых клеток, что особенно полезно для кожи, которая начинает покрываться морщинам из-за критической нехватки гиалуроновой кислоты и коллагена.

Женьшень

Излишне говорить об эффективности этого растения в области омоложения. Научно доказано, что женьшень стимулирует выработку коллагена и защищает кожу от повреждений, например вызванных воздействием солнца.

Как его употреблять? Можно заваривать чай с женьшенем. Он будет полезен для защиты клеток кожи и организма в целом.

Каротиноиды

Еще одно вещество, которое содержится в продуктах. Каротиноиды, такие как ретинол и бета-каротин, полезны, так как считаются мощными антиоксидантами. Содержатся, например, в моркови, тыкве, сладком картофеле, помидорах, персиках, сливах, чернике и т. д.

Ретинол помогает защитить кожу от солнечных лучей, которые могут стать дополнительной причиной разрушения коллагена в коже. Используйте средства по уходу, содержащие ретинол. Они помогут улучшить текстуру кожи, сделать ее гладкой и упругой.

Солнцезащитный крем

Использование солнцезащитного крема перед выходом из дома в жаркую погоду очень важно для увлажнения кожи и предотвращения развития серьезных заболеваний. Воздействие УФ-лучей может вызвать разрушение коллагена и привести к появлению видимых тонких линий и морщин.

Антиоксиданты

Антиоксиданты защищают организм от действия свободных радикалов из-за использования средств по уходу за кожей со смесью химических веществ. Также они помогут защитить и омолодить кожу. Антиоксиданты содержатся в разных продуктах и напитках, таких как черника, зеленый чай, гранат, корица и многое другое.

Принимайте добавки с коллагеном

Прием БАДов с коллагеном может оказаться хорошим решением, так как эти добавки способны повысить эластичность кожи и восстановить ее водный баланс, а также увеличить выработку коллагена. БАДы доступны в различных формах, например в виде капсул или порошкообразных напитков.

Светотерапия

Светотерапия — это быстрый и безопасный способ увеличить количество коллагена в коже. Эффективность заключается в стимулировании выработки коллагена и эластина.