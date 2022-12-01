 

Минпромторг: Завод Toyota в Санкт-Петербурге проходит процедуру консервации

01.12.2022, 16:05, Новости дня
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Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

В ведомстве сообщили, что совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки, передает РИА «Новости».

Напомним, в сентябре японский автомобильный концерн Toyota закрыл завод в Шушарах (на юге Санкт-Петербурга) из-за сложностей в поставках комплектующих. Площадка находилась в простое с начала марта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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