Минпромторг: Завод Toyota в Санкт-Петербурге проходит процедуру консервации
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Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
В ведомстве сообщили, что совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре японский автомобильный концерн Toyota закрыл завод в Шушарах (на юге Санкт-Петербурга) из-за сложностей в поставках комплектующих. Площадка находилась в простое с начала марта.
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