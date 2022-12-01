В Сети рассказали о не продающемся в России крутом бюджетном смартфоне Xiaomi

В Сети рассказали о новинке от компании Xiaomi, смартфоне с крутыми характеритисками и бюджетным ценником. При этом устройство с быстрой зарядкой, NFC, 8 гигабайтами оперативки в РФ не продается.

Новый бюджетный смартфон с очень крутыми характеристиками выпустил китайский техногигант Xiaomi. Redmi Note 11E Pro имеет низкую стоимость аппарата бюджетной категории, однако оснащен мощным процессором, в зависимости от модификации это Snapdragon 680 или MediaTek Helio G96. Дополняют быструю платформу чип оперативной памяти на 6 или 8 гигабайт, контент можно хранить на встроенном 64, 128 и 256 гигабайтном модуле в зависимости от модели.

Высокий уровень автономности смартфона с Xiaomi Redmi Note 11E Pro обеспечивает емкий аккумулятор на 5 тысяч мАч, который можно быстро зарядить блоком на 33 либо 67 Ватт. Это позволит восполнить энергию батареи с 0 до 100 процентов всего за 44 минуты. Блок идет в комплекте, как и чехол, также в смартфоне установлен разъем формата USB-C. Не менее привлекателен смартфон своим звучанием, здесь есть сразу два динамика и реализована поддержка Dolby Atmos. Установлен в девайсе и NFC для оплаты через телефон и подключения аксессуаров.

Экран на 6,67 дюйма выполнен по технологии AMOLED и имеет разрешение FHD+ при плотности пикселей в 395 PPI. Обновление картинки дисплея здесь как во флагманах, до 120 Герц. Главный объектив основной камеры 108-пиксельный, его дополняют сенсоры на 8 и 2 миллиона пикселей для сверхширокоугольной и макро-съемки. Селфи-датчик получил 16 мегапикселей, при этом в заднем модуле есть даже стабилизация цифрового типа. Несмотря на то, что на территории Российской Федерации бюджетный Xiaomi Redmi Note 11E Pro продаваться не будет, его можно заказать через интернет-магазины.