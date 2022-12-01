 

Мировой лидер отрасли: “Росатом” подводит итоги работы за 15 лет

01.12.2022, 15:16, Разное
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Сегодня Государственной корпорации “Росатом” исполнилось 15 лет. За годы активной работы компания стала признанным лидером мирового рынка, а также начала активную поддержку смежных отраслей экономики и социальной сферы. Сегодня Росатом занимает второе место по добыче урана, первое по его обогащению и третье по фабрикации топлива.

Федеральный закон о создании Госкорпорации “Росатом” был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 декабря 2007 года. Согласно ФЗ №317 компания пришла на смену целому Федеральное агентству по атомной энергии. Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что 15 лет назад российский лидер оказался абсолютно прав, приняв соответствующее решение.

По его словам, за годы работы “Росатом” стал вертикально интегрированной корпорацией, объединив разрозненные предприятия. Глава компании подчеркнул, что сегодня в контур Росатома входят не только лучшие проекты Минсредмаша, но и абсолютно новые компетенции.

“Появилось и много нового: компетенции в машиностроении, логистике, “цифре”, других актуальных направлениях. Все это позволило нам сначала стать безусловным мировым лидером в атомных технологиях, а теперь успешно выходить в новые секторы экономики”, – заявил Алексей Лихачев.

Сегодня Росатом входит в тройку лидеров на рынке услуг по ядерному топливному циклу, а также занимает первое место в мире по количеству энергоблоков АЭС в зарубежных заказах, контролируя 70% глобального рынка сооружения атомных электростанций.

Активы Госкорпорации позволяют ей формировать полный цикл компетенций в своей отрасли: от добычи урана до сооружения и поддержки эксплуатации АЭС. Однако не менее важным активом компании и ее сотрудников является развитая корпоративная культура с богатыми общими ценностями.

В контур Росатома входят восемь масштабных дивизионов, объединяющих 350 предприятий в 27 городах. Безусловно, высшим достижением компании за 15 лет деятельности можно считать обеспеченных важной работой и достойной оплатой труда порядка 300 тысяч сотрудников. Госкорпорация с 2007 года построила 19 атомных энергоблоков – восемь из них за рубежом – и работы в этом направлении продолжаются.


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